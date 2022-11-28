Vatikan'dan Çin'e piskopos tepkisi: Anlaşma ihlal edildi, izahat istiyoruz
Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan, Çin'in Piskopos Giovanni Peng Weizhao'yu Vatikan'ın tanımadığı başka bir piskoposluk bölgesine "yardımcı piskopos" olarak atamasını "esefle" karşıladığını ve "izahat" beklediğini bildirdi.
Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan'dan yapılan açıklamada, Yujiang Piskoposu Giovanni Peng Weizhao'nun 24 Kasım'da Nanchang'de gerçekleştirilen törenle Vatikan'ın tanımadığı piskoposluk bölgesi Jiangxi'ye "yardımcı piskopos" olarak atanmasının "şaşkınlıkla" ve "esefle" karşılandığı belirtildi.
Açıklamada, bu atamanın, Vatikan ve Çin arasındaki diyalog ruhuna ve 22 Eylül 2018'de imzalanan, geçen ekim ayında ikinci kez uzatılan "piskoposların atanması"na dair geçici anlaşmanın şartlarına "uygun gerçekleşmediği" vurgulandı.
Vatikan açıklamasında, Piskopos Peng'in bu atamadan önce yerel yetkililerin baskısına maruz kaldığı iddia edildi.
Vatikan'ın, konuya dair yetkililerden "uygun bir iletişim" beklediği belirtilen açıklamada, "benzer hadiselerin tekrarlanmamasının umut edildiği" ve "ortak çıkarları ilgilendiren tüm konularda saygılı diyaloğu sürdürme konusunda isteğini yeniden teyit ettiği" ifade edildi.
GEÇİCİ ANLAŞMA KISA SÜRE ÖNCE UZATILMIŞTI
Vatikan ve Çin, uzun süren gizli müzakereler sonucunda 22 Eylül 2018'de "piskoposların atanmasına" ilişkin bir geçici anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşma, Çin'deki Katolik piskoposların belirlenmesinde iki ülkenin iş birliği yapmasını öngörüyor.
Söz konusu anlaşma, Ekim 2020'de iki yıllığına uzatılmış ve bu yıl 22 Ekim'de bir kez daha iki yıllığına yenilenmişti.
Bu anlaşmadan önce, ülkesindeki Katolik piskoposları kendisi seçmek isteyen Çin, ilgili görevlendirmelerin Vatikan tarafından yapılmaya çalışılmasını iç işlerine müdahale olarak görüyor ve Vatikan'ın Çin'e atadığı piskoposları tanımıyordu.
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