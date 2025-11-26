Venedik’i yeşile boyadılar: Greta Thunberg’e para cezası ve giriş yasağı

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Venedik’te gerçekleştirdiği bir protesto nedeniyle 150 euro para cezasına çarptırıldı ve 48 saat boyunca kente giriş yasağı aldı.

Thunberg ve Extinction Rebellion hareketinden aktivistler, Büyük Kanal’ın (Canal Grande) suyunu dikkat çekmek amacıyla neon yeşiline boyadı.

Extinction Rebellion’ın açıklamasına göre eylem, “iklim krizinin yıkıcı sonuçlarına dikkat çekmek” için düzenlendi.

Protesto ile eşzamanlı olarak Rialto Köprüsü’ne “Stop Ecocide” yazılı büyük bir pankart asıldı.

Thunberg’in protesto sırasında takmış olduğu kefiye tarzı atkı, yerel medyada tartışma yaratırken; grup, eylemin tamamen iklim gündemine odaklandığını belirtti.

Grup, kanalın renklendirilmesinin yanı sıra sessiz bir “flashmob” düzenledi.

Kırmızı giysiler ve yüzlerini kapatan tüllerle Venedik sokaklarında yavaş adımlarla yürüyen aktivistler, şehrin turistik bölgelerinde dikkat çekti. Eylem, COP30 iklim zirvesinin Brezilya’da sona erdiği hafta sonuna denk getirildi.

Extinction Rebellion, eş zamanlı benzer protestoların Cenova, Padova, Torino, Bologna ve Taranto dahil on İtalyan kentinde gerçekleştirildiğini duyurdu.

“ŞEHRİMİZE SAYGISIZLIK” AÇIKLAMASI

Venedik’in bağlı olduğu Veneto Bölgesi’nin Valisi Luca Zaia, eylemi “şehir tarihine ve kırılganlığına saygısızlık” olarak nitelendirdi.

Zaia, kullanılan boyanın çevre dostu olduğu iddia edilse bile bu tür girişimlerin çevre açısından riskli olabileceğini söyledi.

İtalyan medya kuruluşlarına konuşan bazı turistler ise eyleme destek verdi. Protestonun “iklim politikalarındaki yetersizliklere dikkat çeken meşru bir eylem” olduğunu savunanlar da oldu.