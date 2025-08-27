Venezuela BM’yi uyardı: ABD’nin eylemleri rejim değişikliği planının parçası

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Amerika Birleşik Devletleri’nin ülkeye ve meşru kurumlarına yönelik “düşmanca eylemlerini” ve devam eden tehditlerini, “Latin Amerika ve Karayipler’in Barış Bölgesi İlanı”nı tehlikeye atan gelişmeler olarak değerlendirdi.

BM üye ülkelerinin dikkatine sunulan açıklamada, Washington’un attığı adımların ciddiyetine işaret edilerek, bu tutumun bölgesel barış, istikrar ve güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuldu.

CGTN Türk'ün aktardığına göre, Daimi Temsilcilik, bu çerçevede ABD’nin Venezuela’ya karşı uyguladığı yaptırımlar ve askerî tehditlerin kronolojik bir özetini paylaştı.

ABD'NİN VENEZUELA'YA YÖNELİK DÜŞMANCA ADIMLARI

Venezuela Daimi Temsilciliği, ABD’nin ülkeye yönelik düşmanca adımlarının 2015 yılında dönemin Başkanı Barack Obama’nın Venezuela’yı “olağan dışı ve alışılmadık tehdit” ilan etmesiyle başladığını hatırlattı.

Açıklamada, Donald Trump döneminde ise özellikle petrol sektörünü hedef alan ağır yaptırımların devreye sokulduğu, bu politikaların “rejim değişikliği” hedefiyle yürütüldüğü belirtildi.

2020’de “Gedeon Operasyonu” adıyla düzenlenen ancak başarısız olan işgal girişimine de değinilen bildiride, bu süreçte Devlet Başkanı Nicolás Maduro’ya suikast planları yapıldığı kaydedildi.

Son dönemde ise ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın Venezuelalıların ABD’deki varlığını “ulusal çıkar tehdidi” ilan eden belgeler yayımladığı, Donald Trump’ın 1798 tarihli “Yabancı Düşmanlar Yasası”na dayanarak tüm Venezuelalı göçmenleri hedef alan bir bildiri yayımladığı ve ABD Adalet Bakanlığı’nın Maduro hakkında dava açarak yakalanmasına yönelik ödülü 50 milyon dolara çıkardığı aktarıldı.

Ayrıca Ağustos 2025’te Pentagon’a Latin Amerika uyuşturucu kartellerine karşı askeri güç kullanma yetkisi verildiği ve bu çerçevede Karayipler’e 4.500 asker ile üç savaş gemisinin konuşlandırıldığı bildirildi.

“UYUŞTURUCU BAHANESİYLE MÜDAHALE PLANI”

Daimi Temsilcilik, Washington’un Venezuela’ya yönelik uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarını “sahte bir anlatı” olarak nitelendirdi. Açıklamada, bu suçlamaların gerçekte askeri müdahaleyi kolaylaştıracak bir gerekçe üretmeye dönük olduğu ve “rejim değişikliğini meşrulaştırma” amacı taşıdığı savunuldu.

Venezuela’nın uyuşturucu ile mücadeledeki çabalarına da dikkat çekilen belgede, yalnızca 2025 yılı içinde ülke genelinde 52 tondan fazla uyuşturucunun ele geçirildiği, 400’den fazla uyuşturucu bağlantılı uçağın etkisiz hale getirildiği ve çok sayıda kara para aklama ağının çökertildiği kaydedildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Venezuela Daimi Temsilciliği, ABD’nin “maksimum baskı” stratejisi kapsamında yürüttüğü bu eylemleri uluslararası toplum nezdinde kınadı. Açıklamada, Washington’un uyuşturucu suçlamaları üzerinden sahte bir anlatı oluşturarak askeri müdahaleyi meşrulaştırmaya çalıştığı, bunun da BM Şartı’nın temel ilke ve amaçlarını ihlal ettiği vurgulandı.

Daimi Temsilcilik, uluslararası topluma “Latin Amerika ve Karayipler’in barış bölgesi kimliğinin korunması” çağrısında bulunarak, bugün Venezuela’ya yöneltilen tehditlerin yarın başka gelişmekte olan ülkelere de yönelebileceği uyarısında bulundu. Açıklama, BM üyesi devletlere sunulan saygı ve takdir ifadeleriyle sona erdi.