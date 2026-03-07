Venezuela’da enflasyon patladı: Dünyanın en yüksek seviyesine çıktı

Venezuela Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre ülkede yıllık enflasyon yüzde 269,9’luk Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminini de aşarak daha yüksek seviyelere ulaştı.

Bankanın cuma günü yayımladığı verilere göre yalnızca 2026’nın ilk iki ayında biriken enflasyon oranı yüzde 52’ye yaklaştı.

Merkez Bankası, bir yılı aşkın süredir açıklamadığı enflasyon verilerini yeniden paylaşırken 2026 yılının geri kalanına ilişkin bir tahmin ise yayımlamadı.

Venezuela ekonomisi, geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump’ın Nicolas Maduro yönetimine karşı yürüttüğü “maksimum baskı” politikası nedeniyle ağır darbe aldı.

Washington yönetimi, 3 Ocak’ta Caracas’ta düzenlenen ABD özel kuvvetleri operasyonuyla Maduro’nun devrildiğini duyurmuş, ardından ülkeye yönelik yaptırımların bir bölümünü kaldırmıştı.

ABD ile Venezuela yönetimi daha sonra diplomatik ilişkileri yeniden kurma ve ülkenin geniş petrol ile maden rezervlerini birlikte geliştirme konusunda anlaşma sinyali verdi.

Ancak Venezuela’da yaşayan birçok kişi, siyasi değişime rağmen gıda ve ilaç gibi temel ürünlerdeki yüksek fiyatların devam ettiğini söylüyor.

Ekonomistlere göre ülkede aylık ortalama gelir 100 ile 300 dolar arasında değişiyor. Bu rakamın temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için yetersiz olduğu belirtiliyor.

GIDA VE KİRADA BÜYÜK ARTIŞ

Merkez Bankası verilerine göre geçen yıl gıda ve içecek fiyatları yüzde 532, kiralar yüzde 340 ve sağlık hizmetleri yüzde 445 oranında arttı.

Öğretmenler sendikası liderlerinden Eduardo Sanchez, “Bu enflasyon bizi öldürüyor” diyerek kötü ekonomi politikalarını eleştirdi.

Ekonomistler, Maduro’nun görevden alınmasından önce ülkede yeniden hiper enflasyon riskinin ortaya çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.

Venezuela, 2017 ile 2021 yılları arasında aylık fiyat artışlarının yüzde 50’yi aştığı hiper enflasyon dönemini yaşamıştı.

2018 yılında ülkede yıllık enflasyon yüzde 130 bin seviyesine ulaşmış ve bu durum milyonlarca Venezuelalının ülkeyi terk etmesine yol açmıştı.

2024 yılında enflasyonun yüzde 48’e kadar gerilemesinde, şu anda ülkenin geçici lideri olan Delcy Rodriguez’in uyguladığı ekonomik politikaların etkili olduğu belirtiliyor.

Rodriguez yönetimi, para basımını durdurma, mali disiplini artırma, döviz kontrollerini gevşetme ve dolar kullanımını serbest bırakma gibi adımlar atarak ekonomide kısmi istikrar sağlamayı hedefliyor.

Ayrıca, petrol sektörünün özel yatırımlara açılması ve madencilik yasalarının yenilenmesi gibi reformların da gündemde olduğu ifade ediliyor.