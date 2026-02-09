Venezuela’da muhalif lidere silahlı baskın

Venezuela’da muhalefetin önde gelen isimlerinden Juan Pablo Guanipa, aylar süren tutukluluğun ardından serbest bırakılmasından kısa süre sonra Caracas’ta silahlı kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edildi.

Ailesi ve muhalefet partisi Primero Justicia, olaydan geçici yönetimi sorumlu tuttu.

Muhalif lider ve Nobel ödüllü isim María Corina Machado, X hesabından yaptığı açıklamada, Guanipa’nın Los Chorros semtinde dört araçla gelen, sivil giyimli ve ağır silahlı kişilerce zorla götürüldüğünü bildirdi.

Guanipa’nın oğlu Ramón ise yaklaşık 10 silahlı kişinin kimlik göstermeden pusu kurduğunu ve babasını alıkoyduğunu söyledi.

Primero Justicia Partisi, yaptığı açıklamada olası bir zarardan geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodríguez ve İçişleri Bakanı Diosdado Cabello’yu sorumlu tuttu. Parti, Guanipa’nın hayatına ilişkin güvence talep etti.

61 yaşındaki Guanipa, pazar akşamı cezaevinden çıktıktan hemen sonra sosyal medyada yayımladığı videoda, “Bugün serbest bırakılıyoruz. Venezuela’nın bugünü ve yarını üzerine konuşacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Serbest bırakılmasının, Washington’un talepleri doğrultusunda yürütülen siyasi tutuklu tahliyeleri kapsamında gerçekleştiği belirtilmişti.

ESKİ SUÇLAMALAR

Guanipa, Mayıs 2025’te, bölgesel ve yasama seçimlerine yönelik “terör planı” iddiasıyla tutuklanmış; suçlamaları reddetmişti.

Aynı günlerde muhalefetten başka isimler de tahliye edilirken, insan hakları örgütleri yüzlerce siyasi tutuklunun hâlâ cezaevinde olduğunu vurguluyor.

Ulusal uzlaşı ve af tartışmaları sürerken, Guanipa’nın akıbeti belirsizliğini koruyor. Ailesi ve muhalefet, yetkililerden derhal bilgi ve güvence talep ediyor.