Venezuela’da X geri döndü: Üst düzey isimler yeniden paylaşım yaptı

Venezuela’da hükümetin önde gelen isimlerinin X platformunda yeniden aktif hale gelmesi, ülkede yaklaşık bir buçuk yıldır süren erişim engelinin sona ermiş olabileceği tartışmalarını gündeme taşıdı.

Yetkililerin paylaşımları, Maduro yönetiminin 2024’te uygulamaya koyduğu yasağın fiilen kaldırıldığına işaret etti.

Venezuela’da geçici devlet başkanı olarak görev yapan Delcy Rodriguez, resmi hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu kanal üzerinden yeniden iletişim kuracağız” ifadelerini kullandı.

Rodriguez paylaşımında ayrıca, “Venezuela dimdik ayakta; güçle ve tarihsel bilinçle” mesajını verdi.

Rodriguez’in güncellenen profilinde kendisini “Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti Geçici Devlet Başkanı” olarak tanımladığı görüldü.

Profil açıklamasında ayrıca, “Başkan Nicolas Maduro ile birlikte Bolivar ve Chavez’in yolunda” ifadesi yer aldı.

MADURO 2024'TE X'İ YASAKLAMIŞTI

X’in Venezuela’da engellenmesi, Ağustos 2024’te Nicolas Maduro ile platformun sahibi Elon Musk arasında yaşanan çevrimiçi tartışmanın ardından gerçekleşmişti.

Maduro, yasağın “geçici” olduğunu açıklamıştı ancak Venezuelalılar o tarihten bu yana platforma serbest şekilde erişememişti.

İçişleri Bakanı Diosdado Cabello da Salı günü X’te yeniden aktifleşen isimler arasında yer aldı.

Cabello paylaşımında, “Ülkemizdeki durumu takip eden Venezuela’dan ve dünyadan kardeşlerime büyük bir sarılma göndermek için uğradım” ifadelerini kullandı.

Geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez’in kardeşi ve Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez de X üzerinden mesaj yayımladı.

Rodriguez, İspanyolca paylaşımında “Refah, diyalog ve saygı yolunda devam edelim. Başaracağız!” dedi.

MADURO'NUN HESABI DA AKTİF

Maduro’ya ait doğrulanmış hesabın da Salı günü aktif olduğu görüldü. Hesaptan Maduro ve eşi Cilia Flores’in fotoğrafının yer aldığı bir görsel paylaşıldı.

Görselin üzerinde İspanyolca “Kaçırılmalarının üzerinden 11 gün geçti” ve “#OnlarıGeriİstiyoruz” ifadeleri yer aldı.

Ancak bu hesabın şu an kim tarafından yönetildiği netlik kazanmadı.