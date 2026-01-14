Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ehliyet alacaklar dikkat... Direksiyon sınavlarında kritik değişiklik!

Ehliyet alacaklar dikkat... Direksiyon sınavlarında kritik değişiklik!

14.01.2026 14:56:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Ehliyet alacaklar dikkat... Direksiyon sınavlarında kritik değişiklik!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), sürücü ehliyeti alabilmek için yapılan direksiyon sınavlarının kamera ile kayıt altına alınması yönünde Milli Eğitim Bakanlığı'na tavsiyede bulundu.

Kurumun kararına göre; İstanbul'da yaşayan bir kişi, sürücü ehliyeti alabilmek için yazılı sınavların ardından direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavına katıldı. Sınavda ilk parkuru başarıyla tamamlayan sürücü adayı, ikinci parkurda ciddi bir hata yapmadığı halde başarısız sayıldı ve tekrar sınava girerek, sınav ücreti ödemek zorunda kaldı.

Sınav değerlendirmesinin objektiflikten uzak ve keyfi biçimde yapıldığını, bu nedenle maddi ve manevi zarara uğradığını ileri süren kişi, benzer mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla direksiyon sınavlarının şeffaf, denetlenebilir ve adil koşullarda yürütülmesi adına mevzuat düzenlemesi yapılması için KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında şeffaflığın sağlanması adına kamera sistemiyle kayıt alınmasına yönelik uygulamanın hayata geçirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na tavsiye kararı verdi.

KARARIN GEREKÇESİNDEN

KDK'nin kararında, direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında sınav güvenliği ile kamu hizmetine duyulan güvenin artırılması, sınav görevlilerinin keyfi veya önyargılı değerlendirme ihtimalinin azaltılması, sınav sürecinde ortaya çıkabilecek uygunsuz davranışların önlenmesi ve olası kazaların tespit edilebilmesi açısından sınavların kamera ile kayıt altına alınmasının önemli bir ihtiyaç olduğu belirtildi.

Kamera ile kayıt alınması halinde, adayların sınav sürecine ilişkin itirazlarında somut delil sunabilmesine imkan tanınacağına işaret edilen kararda, sınav görevlilerinin mevzuata uygun hareket edip etmediğinin de izlenebileceği, bunun sınav hizmetlerine ilişkin idari uygulamalarda standardizasyonu güçlendireceği kaydedildi.

Tavsiye kararı üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili yönetmelikte mevzuat güncelleme çalışmalarının sürdüğünü, sınav sürecinin kamera kaydına alınmasına dair hüküm konulması yönündeki değişiklik taslağı üzerinde de çalışıldığını KDK'ye bildirdi.

İlgili Konular: #sınav #Kamera #ehliyet #direksiyon

İlgili Haberler

Ehliyet sınavında kalp krizi geçiren 18 yaşındaki gençten acı haber
Ehliyet sınavında kalp krizi geçiren 18 yaşındaki gençten acı haber Aydın'da ehliyet almak için girdiği sınavda kalp krizi geçirip motosikletle kaza yapan 18 yaşındaki Üzeyir Hazar, ağır yaralandı. Hazar, kaldırıldığı hastanede kalp krizinden hayatını kaybetti.
MHP'den 'ehliyet affı' çağrısı: 'Olumlu bir adım olacaktır'
MHP'den 'ehliyet affı' çağrısı: 'Olumlu bir adım olacaktır' MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, TBMM'de yaptığı konuşmada, ehliyet affının gündeme alınmasına ilişkin çağrı yaptı. Kılıç, "Şoför esnafımız bizden bir müjde beklemektedir" dedi.
O anlar kamerada: Ehliyet sınavından 7’nci kez kaldı, ortalığı birbirine kattı
O anlar kamerada: Ehliyet sınavından 7’nci kez kaldı, ortalığı birbirine kattı İstanbul Avcılar'da bir genç, 7'inci kez girdiği direksiyon sınavından da kalınca ortalığı birbirine kattı. Park yaptığı sırada çizgiye değmediği halde bırakıldığını iddia eden Emirhan Demir, yakınlarıyla birlikte eğitmen ve sınav sorumlularına tepki gösterdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.