Venezuela’daki çifte deprem bilim dünyasının gündeminde

Venezuela’nın kuzeyi, kısa süre içinde meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’nin ön verilerine göre, büyüklükleri 7,2 ve 7,5 olarak ölçülen iki sarsıntı, bölgede uzun süredir görülmeyen ölçekte bir sismik hareketlilik yarattı.

Depremlerin yerin yaklaşık 10 ila 20 kilometre derinliğinde meydana gelmesi, özellikle Caracas gibi yoğun nüfuslu kentlerde paniği artırdı. Sarsıntılar, bölgenin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu bir kez daha hatırlattı.

Meksika’daki Tamaulipas Özerk Üniversitesi’nden inşaat mühendisi ve sismolog Gina Paola Villalobos Escobar, yaşanan sarsıntıların “anormal” olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Villalobos’a göre bu tür olaylar, Dünya’nın jeolojik zaman ölçeği içinde “beklenebilir” nitelik taşıyor.

Uzman, asıl riskin yerin altında değil, yer üstünde olduğunu vurguladı. Villalobos, özellikle Latin Amerika kentlerinde eski ve yetersiz yapı standartlarının büyük depremleri insani felakete dönüştürebileceğine dikkat çekti.

“BİR SPAGETTİ GİBİ KIRILIR”

Villalobos, depremin oluşumunu basit bir örnekle anlattı. Çiğ bir spagettinin yavaş yavaş büküldüğünde önce şekil değiştirdiğini, ardından bir noktada aniden kırıldığını belirten uzman, “Deprem de özünde budur” dedi.

Venezuela’nın kuzeyinde Güney Amerika levhası ile Karayip levhası milyonlarca yıldır birbirini itiyor. Bu sürtünme sırasında yer kabuğunda büyük bir gerilim birikiyor.

Kayaçların dayanım sınırı aşıldığında ise bu enerji bir anda açığa çıkıyor ve deprem dalgaları oluşuyor.

Bölgede son büyük depremin 1900 yılında yaşandığına dikkat çeken Villalobos, aradan geçen 126 yılın insanlar için uzun, jeoloji için ise çok kısa bir süre olduğunu söyledi.

Uzman, “Jeolojik ölçekleri insan ömrüyle ölçemeyiz. Her fayın kendine özgü bir tekrarlanma aralığı vardır. Bazı bölgelerde büyük depremler 15, 20 ya da 30 yılda bir meydana gelirken, bazı sistemlerde enerji çok daha yavaş birikir” değerlendirmesinde bulundu.

İLK DEPREM İKİNCİYİ TETİKLEMİŞ OLABİLİR

Venezuela’daki sarsıntıları dikkat çekici kılan unsurlardan biri, ilk büyük depremin ardından daha büyük ikinci bir depremin yaşanması oldu. Bilim insanları bu tür olayları “çifte deprem” ya da “sismik çift” olarak tanımlıyor.

Villalobos, bu durumun her zaman tek bir fiziksel açıklaması olmadığını belirterek, “Bazen enerji tek bir noktada boşalır, bazen de iki farklı kırılma meydana gelir” dedi.

Uzman, bu durumu bir düşme sonucu ayak bileğinde oluşan yaralanmaya benzetti:

“Bazen yalnızca bir kemik kırılır, bazen darbenin etkisiyle iki ayrı noktada kırık oluşur. Faylarda da benzer bir durum yaşanır. İlk sarsıntı, zaten kırılma sınırına gelmiş başka fay parçalarını harekete geçirebilir.”

Uzmanlara göre, yer kabuğunun yeni bir dengeye oturması zaman alacak. Bu nedenle bölgede günler, haftalar ve hatta aylar boyunca artçı sarsıntılar yaşanabilir.

Bu süreç, özellikle büyük kentlerde risk yönetimi açısından kritik önem taşıyor. Hasarlı binaların hızla tespit edilmesi, yurttaşların riskli yapılardan uzak tutulması ve acil müdahale planlarının devreye alınması gerekiyor.

“DEPREMLER DEĞİL, BİNALAR ÖLDÜRÜR”

Villalobos, depremlerin doğrudan değil, dayanıksız yapıların çökmesi nedeniyle ölümlere yol açtığını vurguladı.

Uzman, “Eğer 7,5 büyüklüğünde bir depreme boş bir arazide ya da futbol sahasında yakalanırsanız, sarsıntı sizi yere düşürebilir ama ölme riskiniz çok düşüktür. Asıl tehlike, deprem mühendisliği gereklerini karşılamayan binalardır. İnsanlık trajedilerine yol açan da bu yapıların çökmesidir” dedi.

Venezuela’daki çifte deprem, bilim insanlarına göre yalnızca güçlü bir doğa olayı değil; aynı zamanda kentlerin depreme hazırlık düzeyini sorgulatan ciddi bir uyarı niteliği taşıyor.