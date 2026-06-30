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Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1943'e yükseldi

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1943'e yükseldi

30.06.2026 22:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1943'e yükseldi

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1943'e yükseldi.
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, hayatını kaybedenlerin sayısının 1943'e yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından son duruma ilişkin televizyondan açıklama yaptı.

Rodriguez, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1943'e, yaralı sayısının 10 bin 571'e yükseldiğini belirtti.

VENEZUELA'DA İKİ BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Depremlerin ardından kaybolduğu yakınları tarafından bildirilen kişi sayısı, 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçmişti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

İlgili Konular: #deprem #Venezuela