Venezuela gerilimi Pentagon'u sarstı: Latin Amerika komutanı istifa etti

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkenin Latin Amerika’daki askeri güçlerinden sorumlu komutanı Amiral Alvin Holsey’in yıl sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

Karar, Venezuela ile artan gerilim ve Karayipler’deki askerî yığınak sürerken geldi.

Holsey’in görevi planlanandan iki yıl önce bırakacağı bildirildi.

Reuters’a konuşan kaynaklar, Amiral Holsey ile Savunma Bakanı Hegseth arasında Karayip operasyonları konusunda anlaşmazlıklar yaşandığını ve son günlerde “görevden alınma” ihtimalinin gündemde olduğunu aktardı.

“TEHLİKELİ BİR DÖNEMDE İSTİFA”

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nin Demokrat üyesi Jack Reed, Holsey’in istifasını “endişe verici” olarak nitelendirdi:

“Amiral Holsey’in istifası, bu yönetimin önceki ABD askeri operasyonlarından çıkarılan dersleri ve tecrübeli komutanların uyarılarını göz ardı ettiği yönündeki kaygılarımı artırıyor.”

Savunma Bakanı Hegseth, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Holsey’in ayrılışına dair neden belirtmedi ancak “ülkeye uzun yıllar hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.”

Holsey ise 12 Aralık’ta emekli olacağını duyurarak, “37 yılı aşkın süredir Anayasayı ve halkı korumak benim için büyük bir onurdu.” ifadesini kullandı.

KARAYİPLER'DEKİ ASKERİ HAREKETLİLİK

Holsey’in istifası, ABD’nin Karayipler’de yürüttüğü askeri yığınağın ortasında geldi. Bölgeye füze destroyerleri, F-35 savaş uçakları, bir nükleer denizaltı ve yaklaşık 6 bin 500 asker konuşlandırıldı.

Bu güç gösterisi, Başkan Donald Trump’ın Venezuela yönetimiyle yaşadığı gerilimin tırmanmasına yol açtı.

Venezuela açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yönelik ABD saldırılarında en az 27 kişi öldü. Demokrat vekiller ve hukuk uzmanları, bu operasyonların uluslararası savaş hukukuna aykırı olabileceğini savunuyor.

Trump yönetimi ise operasyonları, “Venezuela kaynaklı narkoterörist gruplara karşı yürütülen meşru bir savaşın parçası” olarak tanımlıyor.

Trump, geçtiğimiz günlerde CIA’ye Venezuela içinde gizli operasyonlar yürütme yetkisi verdiğini açıklayarak, Washington’un Maduro yönetimini devirmeye çalıştığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

PENTAGON'DA SARSINTI SÜRÜYOR

Holsey, Hegseth’in Savunma Bakanlığı koltuğuna oturmasından bu yana görevinden ayrılan ya da alınan üst düzey amiraller zincirine katıldı.

Bu süreçte, Genelkurmay Başkanı C.Q. Brown ve Donanma Komutanı Lisa Franchetti de görevlerinden alınmıştı.

Pentagon geçen hafta, bölgedeki uyuşturucu karşıtı operasyonların artık Güney Komutanlığı tarafından değil, Kuzey Carolina merkezli II. Deniz Seferi Kuvveti tarafından yürütüleceğini açıklamıştı.

Uzmanlara göre bu karar, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri planlarında önemli bir stratejik değişikliğe işaret ediyor.