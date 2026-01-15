Venezuela ile ABD arasında '500 milyon dolarlık antlaşma' iddiası

ABD Başkanı Donald Trump ile Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun 3 Ocak 2026’da ABD özel kuvvetleri tarafından başkent Caracas'taki konutundan silah zoruyla kaçırılmasının ardından ilk kez bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KARŞILIKLI İLTİFATLAR...

Rodriguez görüşmeyi 'verimli ve nazik' olarak nitelendirirken Trump ise geçici başkanı 'harika bir insan' olarak tanımladı. AFP'de yer alan habere göre Rodriguez, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

ABD Başkanı Trump ile karşılıklı saygı çerçevesinde uzun, verimli ve nazik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim.

Rodriguez, 3 Ocak’ta ABD ordusu tarafından kaçırılarak ABD’ye götürülen Maduro’nun tutuklanmasının ardından, bu ayın başında geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmişti.

Venezuela'nın geçici lideri, Çarşamba günü yaptığı bir açıklamada, "ülkenin 'yeni bir siyasi döneme' girmeyi hedeflediğini" vurguladı.

Trump ise Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bugün mükemmel bir görüşme yaptık. Kendisi harika bir insan. Birçok konuyu ele aldık. Venezuela ile iyi bir anlayış yakaladığımızı düşünüyorum,” dedi.

500 MİLYON DOLARLIK ANTLAŞMA

ABD’li bir yetkili, 15 Ocak'ta Reuters’a yaptığı bir açıklamada, ABD’nin Venezuela petrolünün satışına yönelik ilk antlaşmayı tamamladığını ve söz konusu antlaşmanın '500 milyon dolar değerinde' olduğunu öne sürdü.

Yetkili, önümüzdeki günler ve haftalarda ilave antlaşmaların da sonuçlandırılmasının beklendiğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, Venezuela’daki geçici yönetimin, Venezuelalı lider Nicolas Maduro’nun Washington yönetimi tarafından hukuk dışı bir şekilde devrilmesinin ardından, 30 ila 50 milyon varil petrolü ABD’ye teslim edeceğini öne sürmüştü.

3 MİLYAR DOLARLIK SEVKIYAT

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, petrolün piyasa fiyatından satılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bu fonların kontrolü, Venezuela halkı ve ABD’nin yararına kullanılmasını sağlamak amacıyla, ABD Başkanı sıfatıyla bende olacak.

Trump ayrıca, Enerji Bakanı Chris Wright’a planın derhal uygulanması talimatını verdiğini, petrolün depolama tankerleriyle taşınarak doğrudan ABD’deki boşaltma terminallerine ulaştırılacağını açıkladı.

ABD’nin Venezuela’dan 50 milyon varil petrol teslim alması durumunda, varil başına ortalama 60 dolar fiyatla bu sevkiyatların toplam değerinin 3 milyar doları aşacağı hesaplanıyor.