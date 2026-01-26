Venezuela lideri, Trump’a meydan okudu: Yeter artık!

Venezuela’da geçici devlet başkanı Delcy Rodríguez, devlet televizyonu Venezolana de Televisión’dan yayınlanan etkinlikte, Puerto La Cruz kentinde petrol işçilerine hitap etti.

Rodríguez, konuşmasında ABD’nin Venezuela siyasetine müdahale ettiğini savunarak, “Venezuela’daki siyasetçiler üzerinde Washington’un emirleri yeter artık” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki sorunların iç siyasetle çözülmesi gerektiğini söyleyen Rodríguez, “Farklılıklarımızı ve iç çatışmalarımızı Venezuela siyaseti çözsün. Bu Cumhuriyet, ülkemizde faşizm ve aşırılığın sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kaldığı için çok ağır bedeller ödedi” dedi.

CNN'in aktardığı haberde, Beyaz Saray’ın Maduro ve eşi Cilia Flores’in ocak ayı başında düzenlenen bir operasyonla yakalanıp ABD’ye kaçırılmasından bu yana Venezuela üzerindeki baskısını sürdürdüğü belirtildi. Maduro’nun ABD’de çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Rodríguez’in son haftalarda “ABD’nin Venezuela’yı yönetmediğini” vurguladığı ancak Washington’la doğrudan bir çatışma hattı kurmaktan kaçındığı kaydedildi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Maduro’nun yakalanmasının hemen ardından “ABD’nin Venezuela’yı yöneteceğini” öne sürdüğü, daha sonra ise Rodríguez’i geçici lider olarak desteklediği ifade edildi.

CNN’in, Rodríguez’in açıklamalarına ilişkin Beyaz Saray’dan yorum talep ettiği aktarıldı.

Haberde, Washington’un Venezuela’dan petrol üretimini yeniden başlatması yönünde taleplerde bulunduğu ve bu kapsamda bir dizi şartı gündeme getirdiği belirtildi.

CNN’e konuşan iki üst düzey Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan bilgilere göre, Trump yönetimi Caracas’tan Çin, İran, Rusya ve Küba ile ilişkilerin kesilmesini ve petrol üretiminde yalnızca ABD ile ortaklık kurulmasını istedi.

Rodríguez’in ayrıca gelecekteki petrol satışlarında ABD yönetimini ve ABD’li petrol şirketlerini önceliklendirmesinin beklendiği ifade edildi.

SİYASİ BÖLÜNME SÜRÜYOR

Haberde, son 25 yıldır ABD ile gerilim yaşayan petrol zengini Venezuela’da, Maduro’nun devrilmesinin ardından Washington’un Caracas’ta “istikrarlı bir otorite” oluşturmayı hedeflediği öne sürüldü.

Venezuela’nın içeride ise Maduro’ya sadık kesimler, sol muhalefet ve Hugo Chávez’i destekleyip Maduro’yu “21. yüzyıl sosyalizmini ihanetle” suçlayan “Chavistas No-Maduristas” olarak adlandırılan gruplar arasında bölünmüş durumda olduğu kaydedildi.

Haberde, Venezuela ekonomisinin temel taşı olan petrolün, ülkenin en büyük gelir kaynağı olduğu belirtilirken, Venezuela’nın dünyanın en büyük “aşırı ağır ham petrol” rezervlerine sahip olduğu hatırlatıldı. Bu tür petrolün rafinajının daha karmaşık ve maliyetli olduğu ancak ABD rafinerileriyle uyumlu olduğu ifade edildi.