Venezuela’yı peş peşe iki büyük deprem vurdu: Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

Venezuela, çarşamba akşamı peş peşe meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler, ülkenin kuzeyinde geniş bir alanda yıkıma neden oldu.

Yetkililer, felakette en az 164 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 1000 kişinin de yaralandığını açıkladı. Çok sayıda kişinin enkaz altında olduğu belirtilirken, arama kurtarma çalışmalarının zamanla yarış halinde sürdüğü bildirildi.

Venezuela Devlet Başkanı Vekili Delcy Rodríguez, kurtarma ekiplerinin ülkenin farklı bölgelerinden La Guaira’ya kaydırıldığını açıkladı.

Caracas’ın kuzeyinde, Karayip kıyısında yer alan La Guaira, depremlerden en ağır etkilenen bölgeler arasında gösterildi.

Rodríguez, bölgede çok sayıda binanın çöktüğünü belirterek La Guaira’yı “afet bölgesi” olarak nitelendirdi. Devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde, enkaz altından toz içinde ancak sağ olarak çıkarılan üç çocuk yer aldı.

Rodríguez, “Onlarca bina çöktü. Şu anda hayat kurtarmak için yoğun arama kurtarma operasyonları yürütüyoruz” dedi.

CARACAS'TA PANİK YAŞANDI

Depremler başkent Caracas’ta da büyük paniğe yol açtı. Sarsıntı sırasında yurttaşlar sallanan binalardan sokaklara koştu. Bazı bölgelerde çöken duvarların ardından evlerin içindeki mobilyaların sokaktan görülebildiği, kentin işlek mahallelerinde ise toz bulutlarının yükseldiği aktarıldı.

Depremlerin ardından çok sayıda kişi geceyi parklar, otoparklar ve açık alanlarda geçirdi. Yetkililer, hasarlı binalara geri dönülmemesi konusunda uyarıda bulundu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’ne göre ilk deprem, Karayip kıyısındaki Moron’un batısında, Caracas’ın yaklaşık 170 kilometre batısında meydana geldi. 7,2 büyüklüğündeki depremin derinliği yaklaşık 22 kilometre olarak ölçüldü.

Kısa süre sonra meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki ikinci depremin ise yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi. İkinci depremin merkez üssünün Moron’un güneybatısı olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, artçı sarsıntıların hasarlı yapılarda yeni çökmelere yol açabileceğini belirterek yurttaşlara açık alanlarda kalmaları çağrısında bulundu.

HAVALİMANI KAPATILDI, METRO SEFERLERİ DURDURULDU

Depremler, ülkenin ulaşım ve iletişim altyapısında da hasara yol açtı. Rodríguez, Venezuela’nın ana havalimanı olan Simón Bolívar Uluslararası Havalimanı’nın hasar gördüğünü ve kapatıldığını açıkladı.

Caracas’ta metro seferleri askıya alınırken, doğal gaz akışı da güvenlik gerekçesiyle durduruldu. Bazı bölgelerde elektrik ve cep telefonu hizmetlerinde kesintiler yaşandı.

Eğitime de ara verildi. Eğitim Bakanlığı, bazı okul binalarının barınma alanı ve yardım toplama merkezi olarak kullanılacağını duyurdu.

Felaketin ardından Venezuela’da ve yurt dışında çok sayıda kişi yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. Aileler, kayıp yakınlarının fotoğraflarını ve isim listelerini sosyal medyada paylaşarak bilgi arıyor.

Birleşmiş Milletler Venezuela İnsan Hakları Misyonu, hükümete sosyal medya üzerindeki yerel kısıtlamaları kaldırma çağrısı yaptı. Misyon, güvenilir bilgiye ve iletişim kanallarına erişimin, halkın yaşamı ve güvenliği açısından hayati önemde olduğunu vurguladı.

200 MİLYON DOLARLIK YENİDEN İNŞA FONU

Rodríguez, depremlerin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Hükümetin, hasar gören hastaneler ve konutlar için 200 milyon dolarlık yeniden inşa fonu oluşturacağını belirtti.

Rodríguez ayrıca özel sektöre çağrıda bulunarak, arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere ağır iş makinelerinin seferber edilmesini istedi. Birleşmiş Milletler sertifikalı arama kurtarma ekiplerinin de Venezuela’ya doğru yola çıktığı ifade edildi.

Depremlerin ardından birçok ülkeden Venezuela’ya yardım ve dayanışma mesajı geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’un arama kurtarma ekipleri, tıbbi kaynaklar ve insani yardım göndereceğini açıkladı.

Rubio, “Bütün hükümeti kapsayan bir yanıt vereceğiz. Büyük, hızlı ve etkili olacak” dedi.

Ekvador insani yardım gönderilmesi talimatı verirken, Katar, Meksika ve El Salvador’un kurtarma personeli gönderdiği bildirildi. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm dayanışmamızı ve dualarımızı gönderiyoruz. Güçlü kal Venezuela” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, artçı sarsıntı riskinin sürdüğünü belirterek yurttaşlardan hasarlı yapılardan uzak durmalarını ve resmi açıklamaları takip etmelerini istedi.