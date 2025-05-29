Venüs’ün gölgesindeki tehlike: Üç dev asteroit Dünya’ya çarpabilir

Brezilya’daki São Paulo Üniversitesi’nden Dr. Valerio Carruba liderliğindeki uluslararası araştırma ekibi, Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımladıkları çalışmada, Venüs’le birlikte Güneş'in etrafında dönen 20 eş-yörüngeli (co-orbital) asteroitten üçünün (2020 SB, 524522 ve 2020 CL1) dengesiz yörüngelere sahip olduğunu açıkladı.

Asteroidlerin mevcut rotaları Venüs’e yakın görünüyor. Ancak araştırmaya göre bu cisimler, Dünya’nın çekim alanına girebilecek kadar yaklaşma potansiyeline sahip.

Araştırmacılar, “Venüs ile aynı yörüngede dönmeleri, bu asteroidleri Dünya'dan uzak tutmuyor” dedi.

Söz konusu asteroidler, yörüngeleri gereği Güneş’in tam önünde yer aldıklarından, yeryüzündeki teleskoplarla tespit edilmeleri neredeyse imkânsız. Güneş ışığı, bu gökcisimlerini bir “kozmik görünmezlik pelerini” ile örtüyor.

Bilim insanlarına göre Şili’deki Rubin Gözlemevi gibi gelişmiş teknolojilere sahip tesisler bile bu asteroidleri ancak çarpmadan 2 ila 4 hafta önce fark edebilir. Oysa bir asteroidin yönünü değiştirmek için yıllar süren mühendislik ve hazırlık gerekir.

ŞEHİRLERİ YOK EDEBİLİR

Asteroidlerin çapı 100 ila 400 metre arasında. Bu büyüklükteki bir gök cismi, Dünya’ya çarptığında bir şehri tamamen yok edebilir. Uzmanlara göre çarpışma anında ortaya çıkacak enerji, Hiroşima’ya atılan atom bombasının tam 1 milyon katı.

Çarpma, iki kilometreden büyük bir krater oluşturabilir, büyük yangınlara ve tsunamilere yol açabilir.

Yeryüzünden yapılan gözlemlerle bu asteroidlerin tam olarak izlenmesi mümkün değil. Bu nedenle bilim insanları, Venüs yakınında konumlanacak bir uzay göreviyle sürekli gözlem yapılması gerektiğini vurguluyor.

Araştırmacılar, “Düşük dışmerkezli Venüs eş-yörüngelileri, tespiti ve izlenmesi son derece zor nesnelerdir. Sadece özel bir uzay gözlem misyonu, bunları görünür kılabilir” açıklamasında bulundu.

150 YIL SONRA ÇOK GEÇ OLABİLİR

Araştırma, bu tür asteroidlerin yörüngelerinin önümüzdeki 150 yıl içinde tamamen tahmin edilemez hale gelebileceğini de ortaya koydu.

Bu, astronomik zaman dilimi için kısa bir süre olarak kabul ediliyor.