Veriler açığa çıkardı: Koronavirüs İspanyol gribini geçti

21 Eylül 2021 Salı, 13:12

Koronavirüsün ABD’de İspanyol gribinden çok daha fazla can aldığı ortaya çıktı. Çin’de 2019 yılının sonunda ortaya çıkan ve kısa bir süre içinde küresel bir pandemi halini alan Covid-19'un ABD’de 675 binden fazla insanın ölmesine sebep olduğu açıklandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, yaklaşık 100 yıl önce ABD’nin nüfusunun şu ankinin üçte biri olduğunu ve İspanyol gribinin yarattığı boşluk ve şiddetin çok daha fazla olduğunu açıklayan yetkililer, “Fakat Covid-19 salgını kendi başına dev bir trajedi. Özellikle bilimsel ilerleme ve şu an kullanılabilen aşıdan faydalanılamaması büyük bir başarısızlık” açıklamasını yaptı.

İngiliz The Guardian’a konuşan bilim insanı Rustom Antia, “Biz Covid-19’un zaman içinde gribe dönmesini umut ediyoruz. Fakat bunun hiçbir garantisi yok. Bu iyimser senaryonun gerçekleşmesine birkaç yıl daha var” dedi.

Delta varyantıyla birlikte vaka sayılarının tavan yaptığı ABD’de günde ortalama bin 900 insan yaşamını yitiriyor. Uzmanlar ve bilim insanları 1 Ocak’a kadar yaklaşık 100 bin insanın daha Covid-19’dan ölebileceğini açıklayarak, toplam ölüm sayısının 776 bini geçmesini öngörüyor.