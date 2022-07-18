ABD'de havalimanında 2 uçak çarpıştı, 4 ölü

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ABD'nin Las Vegas Havalimanı'nda iki küçük uçağın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

İHA
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:41

ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas Havalimanı'nda Piper PA-46 tip ile Cessna 172 hafif motorlu iki küçük uçak havada çarpıştı.

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ABD nevada Las Vegas uçak kazası

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