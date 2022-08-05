ABD’nin Nebraska eyaletinde patlama: 4 ölü

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ABD’nin Nebraska eyaletinde iki evde meydana gelen patlama, yangına neden olurken olay sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer olayın kundaklama olduğundan şüpheleniyor.

İHA
05 Ağustos 2022 Cuma, 10:57

ABD'nin Nebraska eyaletinde yer alan yaklaşık bin kişinin yaşadığı Laurel kasabasında meydana gelen olayda iki evi etkileyen bir patlama meydana geldiği ve olay sonucu 4 vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD patlama Nebraska

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