ABD’nin Nebraska eyaletinde patlama: 4 ölü
ABD’nin Nebraska eyaletinde iki evde meydana gelen patlama, yangına neden olurken olay sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer olayın kundaklama olduğundan şüpheleniyor.
ABD'nin Nebraska eyaletinde yer alan yaklaşık bin kişinin yaşadığı Laurel kasabasında meydana gelen olayda iki evi etkileyen bir patlama meydana geldiği ve olay sonucu 4 vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi.
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