Beyaz Saray önünde 'kürtajı yasallaştırın' protestosu

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ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray önünde toplanan bir grup gösterici, Yüksek Mahkemenin kararının ardından ABD Başkanı Joe Biden'a kürtajı yasallaştırması çağrısında bulundu.

AA
10 Temmuz 2022 Pazar, 11:05

Washington DC'de etkili olan yağışa rağmen Beyaz Saray önünde toplanan yüzlerce kişi, "Kürtajı tüm ülkede yasallaştırın" yazılı pankart açtı.

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