Beyaz Saray önünde 'kürtajı yasallaştırın' protestosu
ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray önünde toplanan bir grup gösterici, Yüksek Mahkemenin kararının ardından ABD Başkanı Joe Biden'a kürtajı yasallaştırması çağrısında bulundu.
Washington DC'de etkili olan yağışa rağmen Beyaz Saray önünde toplanan yüzlerce kişi, "Kürtajı tüm ülkede yasallaştırın" yazılı pankart açtı.
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