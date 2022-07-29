Dua Lipa konserinde 'havai fişek' paniği: 3 yaralı

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Kanada'nın Toronto kentinde dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın konser verdiği salonda havai fişek patlatılması sonucu 3 kişi yaralandı. Paylaşılan videolarda, havai fişeklerin patladığı sırada bazı kişilerin kaçıştığı görüldü.

İHA
29 Temmuz 2022 Cuma, 16:22

Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın Kanada'nın Toronto kentindeki konserinde facianın eşiğinden dönüldü. Scotiabank Arena'daki konserin sonuna doğru izleyiciler arasından izinsiz şekilde içeriye sokulan havai fişekler patlatıldı. 

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Dua Lipa konser havai fişek

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