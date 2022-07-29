Dua Lipa konserinde 'havai fişek' paniği: 3 yaralı
Kanada'nın Toronto kentinde dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın konser verdiği salonda havai fişek patlatılması sonucu 3 kişi yaralandı. Paylaşılan videolarda, havai fişeklerin patladığı sırada bazı kişilerin kaçıştığı görüldü.
Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın Kanada'nın Toronto kentindeki konserinde facianın eşiğinden dönüldü. Scotiabank Arena'daki konserin sonuna doğru izleyiciler arasından izinsiz şekilde içeriye sokulan havai fişekler patlatıldı.
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