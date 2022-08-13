İspanya’da festivalde sahne çöktü: 1 ölü, 40 yaralı

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İspanya’da düzenlenen Medusa Festivali’nde şiddetli rüzgar nedeniyle sahnenin bir kısmının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi ise yaralandı.

İHA
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 15:50

İspanya’nın Valencia bölgesinde yer alan Cullera kenti yakınlarında düzenlenen Medusa Festivali’nde, şiddetli rüzgar nedeniyle sahnenin bir kısmı çöktü. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, en az 40 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yetkililer yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğunu belirtti. 

İspanya FESTival Medusa Festivali

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