Meksika’da su hortumu sahili birbirine kattı

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Meksika’nın Veracruz eyaletinde meydana gelen su hortumu sahili birbirine kattı.

İHA
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:55

Meksika'nın Veracruz eyaletinin Boca del Rio şehrinde meydana gelen su hortumu kıyıya vurarak paniğe neden oldu. Deniz kıyısında bulunanlar olay nedeniyle korkuyla kaçışırken, hortum sahilde bulunan plastik sandalye, masa ve şemsiyeleri havaya uçurdu.

Meksika su hortumu hortum

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