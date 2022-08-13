Meksika’da su hortumu sahili birbirine kattı
Meksika’nın Veracruz eyaletinde meydana gelen su hortumu sahili birbirine kattı.
Meksika'nın Veracruz eyaletinin Boca del Rio şehrinde meydana gelen su hortumu kıyıya vurarak paniğe neden oldu. Deniz kıyısında bulunanlar olay nedeniyle korkuyla kaçışırken, hortum sahilde bulunan plastik sandalye, masa ve şemsiyeleri havaya uçurdu.
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