Rusya Büyükelçiliği: 'Kanguru tarafından izinsiz bir giriş teşebbüsü kaydedildi'

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Rusya’nın Avustralya’daki büyükelçilik binası önüne gelen bir kanguru kapıdan içeriye girmek istedi ancak başarılı olamadı.

İHA
11 Ağustos 2022 Perşembe, 18:12

Avustralya’nın başkenti Kanberra’da bugün Rusya’nın Avustralya Büyükelçiliği önüne gelen bir kanguru binaya girmek istedi.

Rusya Avusturalya kanguru Büyükelçi

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