Vietnam'ın yeni Devlet Başkanı belli oldu
Vietnam'da, Vietnam Komünist Partisi (VKP) daimi üyesi Luong Cuong, Devlet Başkanlığına seçildi.
Vietnam basınındaki haberlere göre, Ulusal Mecliste devlet başkanı seçimi yapıldı.
Oylamada 440 oyun tamamını alan, 67 yaşındaki Luong Cuong ülkenin yeni devlet başkanı oldu.
VKP daimi üyesi Luong, daha sonra yemin ederek göreve başladı.
Uzun yıllar orduda görev alan Luong'un rütbesi 2019'da generalliğe yükseltilmişti.
Vietnam'da 2023'ün başından bu yana üç devlet başkanı değişti.
Etiketler: #vietnam #devlet başkanı
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