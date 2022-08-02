Viktor Orban AB'ye meydan okudu: Brüksel, bizim patronumuz değildir!
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Brüksel'in Macaristan'ın "patronu" olmadığını söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Viktor Orban, Brüksel'in, Macaristan'ın "patronu" olmadığını ve ülkesinin, AB içinde herhangi bir karar alınırken kendi fikirlerini savunmaya devam edeceklerini bildirdi.
Orban, "Bizim için Brüksel, patron değil. Biz bağımsız, egemen bir Macar ulusuyuz" ifadelerini kullandı.
Orban ayrıca, AB içinde alınacak bir karar ilişkin, "Alınacak kararlar bize uygunsa katılırız, uygun değilse katılmayız. Anlaşamadığımız noktalar ortaya çıkabiliyor" dedi.
Avrupa Parlamentosu, geçtiğimiz aylarda Macaristan'ın kararı onaylamaması nedeniyle Rus Patriği Kirill'e ve Rus petrolüne yaptırım uygulayamamıştı.
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