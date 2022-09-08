Viktor Orban'dan AB'ye 'yaptırım' tepkisi: Avrupa'nın enerji kaynakları tükendi

08 Eylül 2022 Perşembe, 14:22

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Viktor Orban, Rusya'ya uygulanan yaptırımların neden olduğu enflasyon ve enerji kıtlığının Avrupa'ya "diz çöktürebileceğini" ileri sürdü.

Orban konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Savaştan 6 ay sonra sonra, Rusya'ya yönelik 11 bin yaptırım uygulanıyor, ancak savaş devam ediyor ve Rusları zayıflatma planları başarılı olmadığı için savaşın uzun vadede sürmesi bekleniyor. Öte yandan, yaptırımların neden olduğu acımasız enflasyon ve enerji kıtlığı Avrupa'ya diz çöktürebilir."

Orban ayrıca, "Rusların enerji ihracatından elde ettiği gelir yüzde 40 artarken, Avrupa'da enerji fiyatları dört katına çıktı" ifadelerini kullandı.

'RUSYA'YA YÖNELİK KULLANDIĞIMIZ ARAÇLAR YENİDEN DÜŞÜNÜLMELİ'

Viktor Orban, AB'nin, Rusya'ya yönelik yaptırım politikalarına değinerek, "Başka bir şey yapamadığımız için Rusya-Ukrayna savaşının acısını biz çekiyoruz, ancak yaptırımlar bizim tarafımızdan başlatılmadı, Brüksel ve Avrupa yaptırım yolunu seçti. Rusya'ya yönelik kullandığımız araçları yeniden düşünmenin zamanı geldi" dedi.

Orban, Avrupa'daki enerji politikalarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın enerji kaynakları tükendi, kaynaksız çalışamayacağımız için çeşitli kaynakların kıtaya başka yerden getirilmesi gerekiyor. Bir diğer sorun ise Avrupa'ya gelen enerjinin pahalı olması. Bununla da mücadele etmeliyiz."

Orban, artan enerji fiyatları karşısında ülkesinin şimdilik herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını belirterek, "Macaristan'da yeterli gaz ve elektrik olacak ve enerji kıtlığı nedeniyle ülkede herhangi bir fabrikanın kapatılmasına gerek olmayacak" diye konuştu.