Vilnius'ta üçlü zirve başladı: Erdoğan, Stoltenberg ve Kristersson ile görüşüyor

Yayınlanma: 10.07.2023 - 18:14

Güncelleme: 10.07.2023 - 18:14

NATO zirvesi için Vilnius şehrine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya geldi.

Liderler kritik zirvede İsveç’in NATO üyeliğini görüşecek.