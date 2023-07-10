Vilnius'ta üçlü zirve başladı: Erdoğan, Stoltenberg ve Kristersson ile görüşüyor
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson arasındaki görüşme başladı.
NATO zirvesi için Vilnius şehrine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya geldi.
Liderler kritik zirvede İsveç’in NATO üyeliğini görüşecek.
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