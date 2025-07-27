Viyana’nın Van’dan önemli konukları vardı

Operalar kenti Viyana’da 10-26 Temmuz arasında düzenlenen Dünya Orkestra Festivali’nin (The World Orchestra Festival) Türkiye’den önemli bir misafiri vardı.

Dünyanın en iyi konser salonlarından biri sayılan ve Viyana Filarmoni Orkestrası’nın da “Yeni Yıl Konseri”nin yaptığı Musikverein’daki Altın Salon’a, Van’daki Yüzüncü Yıl Üniversitesi Orkestrası (YYÜ Orkestrası) konuk oldu.

YYÜ Orkestrası’nın Viyana Filarmoni Orkestrası’nın evinde sahne alması, festivalin ana amaçları olarak ifade edilen şu sözlere uygun olsa gerek: “Büyük müzik ustalarının izinden gidip Viyana’da müziği deneyimleyin, Avusturya’nın kültür ve geleneklerinden ilham alın ve ‘Tek gelecek, daha iyi bir gelecek’ için katkıda bulunun! Dünya Orkestra Festivali sizi bekliyor!”

PIRIL PIRIL GİYİNİP GELDİLER

İşte bu davete, Viyana’da yaşayan her kesimden yüzlerce Türkün hep birlikte belki de ilk defa bu büyük salona çocuklarıyla birlikte pırıl pırıl giyinerek gelmesi, yeni kuşakta klasik müziğe ilginin artmasına neden olacak. Kim bilir belki bu çocukların arasından ünlü sanatçılar çıkacak!

Festival, Avusturya federal hükümeti, Viyana belediye yönetimi, Viyana Filarmoni Orkestrası, Haydn Vakfı, Liszt Kültür Merkezi ve bir dizi STK, işletme ve şahsiyetin desteğiyle her yaz Viyana’da düzenleniyor. Bu yıl ayrıca Viyana merkezli Avusturya Türk Kültür Cemiyeti de bu projeye geniş bir tanıtım desteği verdi.

Festivalin yaş, din veya milliyet ayrımı gözetmeksizin her türlü orkestra ve topluluğa performans sergileme, fikir alışverişinde bulunma, ilişkiler kurma ve birbirlerinden öğrenme fırsatı sunması, dünyanın her tarafında savaş ve çatışma haberlerinin geldiği bir dönemde halka nefes olsa gerek. Festival, dünya genelinden genç orkestraları bir araya getirerek müzik aracılığıyla kültürel etkileşimi teşvik ediyor. Etkinlik kapsamında atölye çalışmaları, yarışmalar ve Viyana’nın en saygın mekânlarında konserler veriliyor.

Dünya Orkestra Festivali, senfoni, oda müziği, halk müziği, nefesli ve pirinç çalgılar, bando orkestraları ile perküsyon toplulukları, caz grupları gibi çeşitli türlerdeki müzik topluluklarına sanatseverler karşısında kendilerini tanıtma olanağı sunuyor.

40’I AŞKIN ÜLKEDEN FESTİVALE KATILIM

Festivalin sanat komitesi ise dünyaca ünlü sanatçılardan ve bilim insanlarından oluşuyor: Toby Purser, Neil Varon, Helmut Zehetner, Arthur Fagen, René Gulikers, Rüdiger Bohn, Herbert Klinger, Li Xincao, Yu Hai, Bian Zushan, Gustavo Moreno, Bernhard Heher, Werner Hackl, Mark Pogolski, Robert Guy, Florian Erdl, Chen Lin, Shao En, Tan Lihua, Andreas Mitschke.

2013’ten bu yana düzenlenen Dünya Orkestra Festivali’nde 40’tan fazla ülkeden müzik grubu ya da orkestra festivale katıldı. Müziğin getirdiği sınır tanımayan barışa ve kardeşliğe özlem büyük!