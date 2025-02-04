Vogue’un genel yayın yönetmeni Dame Anna Wintour, 'Kraliyet Nişanı'na layık görüldü
Vogue’un efsanevi genel yayın yönetmeni Anna Wintour, moda alanındaki hizmetleri nedeniyle Kral Charles tarafından ‘Kraliyet Onur Nişanı’ ile ödüllendirildi!
Dünyaca ünlü moda dergisi Vogue’un genel yayın yönetmeni Dame Anna Wintour, Buckingham Sarayı’nda düzenlenen resmi törende Kral Charles tarafından ‘Kraliyet Onur Nişanı’na layık görüldü.
Dame Anna Wintour, 1988'den beri Vogue'un genel yayın yönetmenliği göreviyle tanınıyor. Wintour, Buckingham Sarayı'nda düzenlenen törende moda alanındaki hizmetleri nedeniyle Kral Charles tarafından ‘Kraliyet Onur Nişanı’na layık görüldü.
Yapılan açıklamada, “Bugün Buckingham Sarayı'nda düzenlenen törende Kral, Vogue Dergisi'nin efsanevi Genel Yayın Yönetmenine 'Kraliyet Onur Nişanı' verdi. Bugün onur ödüllerini alan herkese tebrikler” denildi.
Etiketler: #Dame Anna Wintour #Kral Charles
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