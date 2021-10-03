Volkan enerjisiyle çıkarıldı... Bitcoin’de yeni adımı attılar
El Salvador volkan enerjisiyle 300 dolarlık Bitcoin çıkardı. El Salvador'da yurtiçi enerji üretiminin yaklaşık dörtte biri jeotermal enerjiden geliyor.
Bitcoin'i geçen ay yasal para birimi olarak kabul eden El Salvador, bir yanardağdan gelen sıcaklığı kullanarak Bitcoin çıkardı.
Devlet Başkanı Nayib Bukele, 0,00599179 Bitcoin, yani yaklaşık 269 dolar (yaklaşık 2 bin 500 TL) çıkarıldığını söyledi.
JEOTERMAL ENERJİDEN GELİYOR
Independent Türkçe’nin haberine göre, Devlet Başkanı salı günü, Bitcoin donanımıyla dolu hükümet damgalı yük konteynırlarını ve kripto para madenciliği cihazları kuran teknisyenleri gösteren 25 saniyelik bir videoyu da tweet atmıştı. El Salvador'da yurtiçi enerji üretiminin yaklaşık dörtte biri jeotermal enerjiden geliyor.
Yanardağlar, Bitcoin madenciliği için ilk kez kullanılmıyor. İzlanda, kripto para birimini çıkarmak için yıllarca jeotermal enerji kullandı. İzlanda'da, Norveç'te de olduğu gibi, bütün enerji üretiminin yaklaşık yüzde 100'ü yenilenebilir. Kripto para madencileri, makinelerine güç sağlamak için ucuz hidroelektrik ve jeotermal enerjiden yararlanıyor.
Ayrıca bu ülkelerdeki düşük sıcaklıklar, bilgisayar sunucularını doğal şekilde soğutarak maliyetleri düşürmeyi sağlıyor.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Türk televizyonlarında bu da oldu!
- AKP için haberler kötü: Puan farkı 1!
- Pfizer/BioNTech aşısı olanlara kötü haber
- Rusya duyurdu: Tüm engeller kaldırıldı
- 'Bu illerden birindeyseniz daha dikkatli olun'
- Erbaş hakkında görevden alınma talebi
- 'Asiltürk’ün ölümü Erdoğan için iki açıdan kötü haber'
- Ankara'da öğretmenlere polis engeli
- Google yöneticisinden 'korkutan' yapay zeka iddiası
- En riskli deprem bölgesini açıkladı