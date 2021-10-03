Volkan enerjisiyle çıkarıldı... Bitcoin’de yeni adımı attılar

03 Ekim 2021 Pazar, 11:43

Bitcoin'i geçen ay yasal para birimi olarak kabul eden El Salvador, bir yanardağdan gelen sıcaklığı kullanarak Bitcoin çıkardı.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, 0,00599179 Bitcoin, yani yaklaşık 269 dolar (yaklaşık 2 bin 500 TL) çıkarıldığını söyledi.

JEOTERMAL ENERJİDEN GELİYOR

Independent Türkçe’nin haberine göre, Devlet Başkanı salı günü, Bitcoin donanımıyla dolu hükümet damgalı yük konteynırlarını ve kripto para madenciliği cihazları kuran teknisyenleri gösteren 25 saniyelik bir videoyu da tweet atmıştı. El Salvador'da yurtiçi enerji üretiminin yaklaşık dörtte biri jeotermal enerjiden geliyor.

Yanardağlar, Bitcoin madenciliği için ilk kez kullanılmıyor. İzlanda, kripto para birimini çıkarmak için yıllarca jeotermal enerji kullandı. İzlanda'da, Norveç'te de olduğu gibi, bütün enerji üretiminin yaklaşık yüzde 100'ü yenilenebilir. Kripto para madencileri, makinelerine güç sağlamak için ucuz hidroelektrik ve jeotermal enerjiden yararlanıyor.

Ayrıca bu ülkelerdeki düşük sıcaklıklar, bilgisayar sunucularını doğal şekilde soğutarak maliyetleri düşürmeyi sağlıyor.