Volodimir Zelenski, Donetsk bölgesindeki çatışmalara ilişkin "Orası tam bir cehennem" dedi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Donetsk'teki çatışmalara ilişkin, "Orası tam bir cehennem" değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram kanalından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.
Ukrayna birliklerinin, Rus güçlerinin çekildiği Herson şehrine girdiğini, halkın askerleri büyük sevinçle karşıladığını belirten Zelenski, "Bugün hep birlikte bir sevinci yaşıyoruz. Herson'daki insanlarımızın Ukraynalı savunucularla karşılaşması görüntülerini henüz izlememiş bir kişi bile kaldı mı bilmiyorum" dedi.
Zelenski, "Bu akşam itibarıyla savunma güçleri Herson bölgesinin 60'tan fazla yerleşim yerinde kontrol sağladı. Polis güvenlik tedbirlerine başladı" ifadelerini kullandı.
Rus güçlerin çekilmesinden sonra bölgede çok fazla patlamamış mayın, mermi ve diğer mühimmatın kaldığına dikkati çeken Zelenski, uzmanlar tarafından mayın temizleme çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.
Ülkesinde savaşın devam ettiği cephe hatlarından Donetsk bölgesinde en sıcak çatışmaların sürdüğünü dile getiren Zelenski, "Orası tam bir cehennem. Orada her gün son derece ağır çatışmalar oluyor" dedi.
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