Volodimir Zelenski: Rusya gıda krizini kasıtlı olarak ağırlaştırmaya başladı

29 Ekim 2022 Cumartesi, 23:48

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile yaşanan savaş ve bazı anlaşmalardan çekilme süreçleriyle yeni açıklamalarda bulundu.

Rusya ile süren esir takası süreçlerinde bugün Rusya'dan 52 kişiyi geri aldıklarını belirten Zelenski, "Bugün, Rus esaretinden 50 savunucumuzu ve 2 sivilimizi geri almayı başardık. Bunların arasında Ulusal Muhafız, Deniz Kuvvetleri, sınır muhafızları, güvenlik güçleri askerleri vardı" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA, KÜRESEL GIDA GÜVENLİĞİNİN GARANTÖRLERİNDEN BİRİ OLDU"

Ukrayna'nın, Kırım açıklarında Rusya'nın Karadeniz filosuna saldırdığı gerekçesiyle tahıl anlaşmasından çekilen Rusya'ya cevap veren Zelenski, "Eylül ayından bugüne güzergahında seyredemeyen 176 gemi tahıl koridorunda birikmiş durumda. Bazı tahıl taşıyıcıları 3 haftadan beri bekliyor. Bu Rusya'nın kıtlık sorununu Afrika ve Asya'ya yayma niyetidir. Kelimenin tam anlamıyla denizlerde bugün 2 milyondan fazla tahıl bulunuyor. Bu 7 milyon tüketici için durumun ağırlaştığını gösteriyor. Bu karar görünüşe göre Rusya tarafından Eylül ayında alındı. Rusya'nın tahıl girişimi sırasında Deniz Kuvvetlerimize en az iki kez saldırması da önemli. Ukrayna, küresel gıda güvenliğinin garantörlerinden biri olmuştur ve olmaya devam edebilir" dedi.

Rusya'nın, İran'dan alınan insansız hava araçlarına karşı önemli ölçüde savunma geliştirdiklerini ifade eden Zelenski, "Cumartesiden beri 1 hafta boyunca 40'dan fazla İran'a ait saldırı hava aracı, önemli sayıda Rus füzesi, 6 saldırı helikopteri ve birkaç uçak vuruldu" ifadelerini kullandı.