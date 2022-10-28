Vucic, NATO ile iş birliğini sürdürecek: Askeri açıdan tarafsız kalacağız

28 Ekim 2022 Cuma, 16:02

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer'in Belgrad'ı ziyareti sırasında konuştu.

Aleksandr Vucic, Sırbistan'ın NATO ile iş birliğine devam edeceğini, ancak askeri açıdan tarafsız kalacağını söyledi.

Vucic, "NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer ile iyi bir sohbet gerçekleştirdik. Barış ve gerilimin azaltılması hepimiz için kilit görevlerdir. Sırbistan askeri açıdan tarafsızdır, ancak NATO ile doğru işbirliğini sürdürecektir" dedi.

Vucic, tarafların Sırbistan ve NATO arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini çeşitli düzeylerde ele aldıklarını belirtti.

NATO Askeri Komitesi'nden yapılan açıklamada ise Amiral Bauer'in, "NATO'nun Sırbistan'a bir ortak olarak değer verdiğini ve askeri tarafsızlığına saygı duyduğunu" vurguladığı belirtildi.

Sırbistan şu anda NATO'nun "Barış için Ortaklık" programının bir üyesi olarak, 2007 parlamento kararı uyarınca tarafsızlığını koruyor.