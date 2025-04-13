Vucic: 'Renkli devrim' başarısız oldu

Yayınlanma: 13.04.2025 - 09:40

Güncelleme: 13.04.2025 - 09:40

Vucic, "Sırbistan'ı vermeyiz" sloganıyla ülkenin farklı kentlerinden gelerek başkent Belgrad'da toplanan binlerce kişiye seslendi.

Kosovalı Sırpların da mitinge geldiğini aktaran Vucic, Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te yaşanan kazanın ardından "dışarıdan" Sırbistan'ın istikrarını bozmak isteyenler tarafından "renkli devrim" yapılmak istendiğini ancak başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.

Vucic, "Sırbistan'a yeni bir enerji gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden 'Halk ve Devlet Hareketi' kurmaya karar verdik. Bu oluşuma işçi, ev hanımı, öğrenci herkesin katılmasını temenni ediyorum" dedi.

Sırbistan'da barış ve refahın devam etmesi adına 5 taleplerinin bulunduğunu ifade eden Vucic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincisi ülkenin güvenliğinin sağlanması için anayasa ve kanunlara saygı duymak. İkincisi protestolarda şiddet eylemlerinde bulunanların cezai sorumluluk alması. Üçüncüsü eğitim görmek isteyen herkese bu imkanın sağlanması. Dördüncüsü devlet kurumlarına saldırıların ve onlara yardım edenlerin tespit edilmesi. Beşincisi ise halkın günlük hayatını etkileyen her türlü faaliyetin önüne geçilmesi."

Başkentteki mitinge, hakkında Sırbistan'da yakalama emri bulunmasına rağmen Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik de katıldı.

Belgrad'da ülkenin gelişim ve refahına dikkati çekmek için "Sırbistan'ı vermeyiz" sloganıyla 3 gün sürecek etkinlikler başlatılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi nedeniyle 16 kişi ölmüş, kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler, ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla gösterilere başlamıştı.

Binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi, başta Belgrad olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde hükümet karşıtı büyük gösteriler düzenlemişti.

Öğrenciler, tren istasyonundaki ölümlü kazada sorumluluğu olanların cezalandırılmasını, ihmal şüphesi bulunan istasyonun yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin tüm belgelerin yayımlanmasını ve önceki gösterilerde gözaltına alınan öğrenci ile akademisyenlerin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Cumhurbaşkanı Vucic, öğrencilerin taleplerinin yerine getirildiğini kaydetmişti. Öğrenciler ise taleplerinin "tam anlamıyla" yerine getirilmediğini savunarak, ülke genelinde gösteriler düzenlemeye devam ediyor.