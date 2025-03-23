Sırbistan - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Sırbistan, UEFA Uluslar Ligi Play-Off maçında sahasında Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 20:00'de başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.
Dragan Stojkovic yönetimindeki Sırbistan, sahasında Ralf Ragnick'in ekibi Avusturya ile karşı karşıya gelecek.
SIRBİSTAN - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20:00'de başlayacak.
SIRBİSTAN - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jose Sanchez'in yöneteceği mücadele EXXEN'den yayımlanacak.
Avusturya'da oynanan ilk karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.
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