Sırbistan - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sırbistan - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sırbistan, UEFA Uluslar Ligi Play-Off maçında sahasında Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 20:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
23 Mart 2025 Pazar, 10:00
Sırbistan - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.

Sırbistan - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Dragan Stojkovic yönetimindeki Sırbistan, sahasında Ralf Ragnick'in ekibi Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Sırbistan - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SIRBİSTAN - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20:00'de başlayacak.

Sırbistan - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SIRBİSTAN - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jose Sanchez'in yöneteceği mücadele EXXEN'den yayımlanacak.

Avusturya'da oynanan ilk karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı. 

Sırbistan Avusturya uefa uluslar ligi

En Çok Okunan Haberler