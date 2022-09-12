Vucic: Sırplar, AB üyeliğine karşı çıkıyor
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ülkesinin şu anda AB üyeliğine "karşı çıktığını" savundu.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın, AB üyeliği konusunda bugün ülkede bir referandum yapılması halinde, Sırpların "aleyhte oy kullanacağını" öne sürdü.
Vucic, bunun nedeninin, "Batı'nın, Kosova ve Ukrayna'ya yönelik çifte standardından kaynaklandığını" savundu.
Vucic, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:
"Şimdi AB'ye katılım için bir referandum olsa Sırbistan vatandaşları hayır derdi. Umarım, önümüzdeki aylarda ve yıllarda bunu değiştirebiliriz. Sırbistan'ın toprak bütünlüğü söz konusu olduğunda, bunu görmezden geldiler ve Sırbistan'daki insanlar bu iki yüzlülüğü kabul edemezler."
Vucic ayrıca, "Umarım gelecekte halkımızın ve vatandaşlarımızın rasyonel dürtüsü işe yarar, gerçek çıkarımızın ne olduğunu anlayacağız ve onu duygulardan ayırabileceğiz. Fakat, şimdi açık ve net bir çoğunluk AB'ye katılmaya karşı" dedi.
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