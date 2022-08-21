Vucic'den Kosova'ya suçlama: Priştine, Sırpları Kosova'nın kuzeyinden sürmeye kararlı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Priştine yönetiminin Kosova'nın kuzeyindeki Kosovalı Sırpları ülkeden sürmeye kararlı olduğunu söyledi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosovalı Sırpların temsilcilerini başkent Belgrad'da kabul ederek, görüşme sonrası yaptığı halka sesleniş konuşmasında, "Priştine, Sırpları Kosova'nın kuzeyinden sürmeye kararlı" dedi.
Aleksandar Vucic, geçtiğimiz hafta Kosova Başbakanı Albin Kurti'yle, Avrupa Birliği'nin (AB) kolaylaştırıcılığında Brüksel'de yapılan toplantıya işaret ederek, "Barış, istikrar, emniyet ve güvenliği korumak için elimizden gelen her şeyi yapmak görevlerimiz arasında" diye konuştu.
Vucic, "1999'dan beri Kosova'daki Sırp nüfusa karşı kalıcı terör uygulanıyor" diyerek, Kosovalı Sırpların haklarının savunulacağını ve mülteci statüsüne maruz kalmayacaklarını kaydetti.
Vucic, Kosova hükümetinin, ülkede yaşayan Sırplar dahil herkese "Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu" getirme kararını hatırlatarak, Brüksel'deki görüşmede "tarafsız plaka" uygulanmasını önerdiğini ancak Kurti'nin bu teklifi kabul etmediğini ve araçların Kosova plakasına sahip olması zorunluluğunu sürdürdüğünü kaydetti.
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