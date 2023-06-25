Wagner lideri Prigojin, Belarus’a gidecek

Yayınlanma: 25.06.2023 - 10:59

Güncelleme: 25.06.2023 - 11:02

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘özel ordusu’ olarak tanımlanan paramiliter örgüt Wagner’in lideri Prigojin’in başlattığı isyan sona erdi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun arabuluculuğuyla varılan anlaşma kapsamında isyana katılan Wagner askerleri ve isyanı başlatan Prigojin’e yöneltilen suçlamalar düşürülecek. Wagner grubuna mensup askerlerin Rusya Savunma Bakanlığı ile özel bir sözleşme imzalayacağı, Prigojin’in ise Belarus’a gideceği duyuruldu.

PUTİN, “CEZALANDIRILACAKLAR” DEMİŞTİ

Taraflar arasında varılan anlaşma öncesi ulusa seslenen Putin, Wagner’in isyanının bir ‘ihanet’ olduğunu vurgulamış ve bu isyana katılanların cezalandırılacağını belirtmişti. Putin, “Karşı karşıya olduğumuz şey tam anlamıyla bir ihanettir. Aşırı hırslar ve kişisel çıkarlar ihanete yol açtı. Ülkemize, halkımıza ve Wagner grubunun askerleri ve komutanlarının diğer birlik ve alt birimlerimizle yan yana savaştığı ve öldüğü davaya ihanet etmek. İhanet yoluna kasten girenler, silahlı isyan hazırlayanlar, şantaj ve terör yöntemlerine girişenler, cezalarını çekecekler, hesaplarını hem hukuk önünde hem de milletimiz önünde vereceklerdir” demişti.

“RUS TOPRAKLARININ KAN GÖLÜNE DÖNÜŞMEMESİ İÇİN”

Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lukaşenko-Prigojin görüşmesinin gün boyunca sürdüğü, ‘Rus topraklarının kan gölüne dönüşmemesi için’ anlaşıldığı ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Görüşmeler bütün bir gün sürdü. Sonuç olarak, Rusya topraklarının bir kan gölüne dönüşmesinin kabul edilemez olduğu konusunda anlaşmaya vardılar. Prigojin, Lukaşenko'nun Wagner'e bağlı kuvvetlerin Rusya topraklarındaki hareketlerini durdurma ve gerilimi düşürmek için daha fazla adım atma teklifini kabul etti” denildi.

ISW: RUSYA’NIN İÇ GÜVENLİK ZAFİYETİ

Savaş Çalışmaları Enstitüsü (ISW) tarafından paylaşılan makalede, yaşanan olayın Rusya’nın ‘iç güvenlik zafiyetlerini’ ortaya çıkardığı aktarıldı. Makalede, “Kremlin'in özel iç güvenlik organları, Güney Askeri Bölgesi merkezini ele geçiren ve Moskova'ya ilerleyen bağımsız bir askeri güce karşılık veremedi. Prigojin onlara emir verseydi Wagner muhtemelen Moskova'nın dış mahallelerine ulaşabilirdi” denildi.

ISW makalesinde, yapılan anlaşmanın ardından Wagner grubunu bağımsız bir aktör olamayacağı belirtilerek, “Lukaşenko’nun arabuluculuğuyla imzalanan anlaşma, Wagner Grubu'nu mevcut haliyle Prigojin liderliğindeki bağımsız bir aktör olmaktan büyük olasılıkla çıkaracaktır, ancak örgütün unsurları mevcut ve yeni kapasiteler altında varlığını sürdürebilir. Anlaşma, Peskov'un çerçevesini çizdiği şekilde uygulanırsa, Savunma Bakanı Şoygu'nun uzun zamandır arzu ettiği gibi Wagner Grubu'nun bir kısmını Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlayacak” denildi.