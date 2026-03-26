Wall Street Journal: Trump, İran’la çatışmayı bitirmek istiyor

Wall Street Journal’a konuşan kaynaklara göre Trump, son günlerde yakın çevresine yaptığı değerlendirmelerde uzun süreli bir savaştan kaçınmak istediğini belirtti.

Başkanın, çatışmanın artık son aşamasına geldiğine inandığı ve daha önce kamuoyuna açıkladığı 4 ila 6 haftalık takvime bağlı kalınması yönünde danışmanlarını teşvik ettiği aktarıldı.

TRUMP'IN ÇİN PLANI

Konuya yakın bazı isimler, Beyaz Saray’ın savaşın sona ermiş olacağı varsayımıyla Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin’de Mayıs ortasında bir zirve planladığını ifade etti.

Trump ile yakın zamanda görüşen bir başka kaynak ise ABD liderinin 'bir sonraki büyük hedefe geçmeye hazır göründüğünü' ancak bu hedefin ne olduğuna dair net bir açıklama yapmadığını söyledi.

DİPLOMASİYE DÖNÜŞ SİNYALİ

Trump’ın bu hafta içinde İran’la diplomatik çözüm arayışına yeniden ağırlık verdiği ve hafta sonu dile getirdiği İran’daki elektrik altyapısını hedef alma tehdidinden geri adım attığı bildirildi.

Üst düzey bir ABD’li yetkiliye göre Trump, olası bir anlaşma kapsamında ABD’nin İran petrolünden pay almasını da seçenekler arasında dile getirdi. Ancak bu konuda henüz somut bir plan bulunmadığı ifade edildi.

KARA HAREKATI İHTİMALİ

ABD’li yetkililer, Trump’ın İran topraklarına Amerikan askerlerinin gönderilmesine onay vermeye hazır olduğunu, ancak bunun çatışmayı hızla sonlandırma hedefiyle çelişebileceği için tereddüt yaşadığını belirtti.

Başkanın ayrıca savaşın uzaması halinde Amerikan askerleri arasında can kaybı ve yaralanmaların artmasından endişe duyduğu aktarıldı.

Trump’a yakın isimler, başkanın son haftalarda perde arkasında diplomatik çözüm ile askeri operasyonlar arasında gidip geldiğini ve kararlarının öngörülemez olduğunu ifade etti.

Bazı danışmanların ise daha sert bir tutum benimsenmesi gerektiğini savunduğu ve İran’da rejim değişikliğinin Trump için 'tarihi bir başarı' olabileceğini dile getirdiği belirtildi.

PENTAGON'UN HAZIRLIKLARI

Üst düzey bir ABD’li yetkili, Trump’ın orduya İran üzerindeki baskıyı sürdürme talimatı verdiğini açıkladı. Pentagon’un bu doğrultuda Orta Doğu’ya binlerce asker sevk ederek farklı askeri seçenekler oluşturduğu ifade edildi.

Askeri yığınak tamamlandığında Trump’ın, İran toprakları içinde ya da ülkenin güney kıyısındaki Harg Adası’na yönelik nokta atışı bir operasyon emri verebileceği belirtiliyor.

Trump, son dönemde yaptığı açıklamalarda İran’ın savunma sistemlerini, donanmasını ve füze kapasitesini büyük ölçüde etkisiz hale getirdiklerini öne sürerken, iki taraf arasında müzakerelerin sürdüğünü de dile getirdi. ABD Başkanı, İran’ın şartları kabul etmemesi halinde 'cehennemin kapılarını açmakla' tehdit etmişti.