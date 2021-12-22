Wall Street Journal uyardı: Seçime kadar zaman kazanıyorlar

22 Aralık 2021 Çarşamba, 17:15

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bu yıl içerisinde rekor seviyede değer kaybeden Türk Lirası’nı kurtarma planını açıklamasının ardından Wall Street Journal (WSJ), yeni sistemi mercek altına aldı.

“ASIL SEBEP ELE ALINMADI”



Ekonomistlerden görüş alan WSJ, yeni sistemde Türk Lirası’nı istikrara kavuşturabilmek ve yatırımcıları liraya çekmek için devlet fonlarını kullanmanın riskli bir strateji olduğunu belirtti.



Uzun vadede yeni sistemde nasıl ödeme yapılacağının açıklanmamasına değinen WSJ, hükümetin, yatırımcıların zararını karşılayabilmek için ağır bir borç altına girmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bu zararı karşılayabilmek için fiili olarak para basması ihtimali nedeniyle yurttaşların endişe içerisinde olduklarını okuyucularına duyurdu.



WSJ’ye demeç veren ekonomistler, yeni sistemde, bu yıl Türk Lirası’nın yüksek seviyede değer kaybetmesine neden olan asıl sebebin ele alınmadığını söyledi.



“BANKACILIK SİSTEMİNE AKTARIM”



WSJ, Erdoğan’ın artan enflasyona rağmen son dört ayda TCMB’ye dört defa faiz oranlarını düşürmesi için baskı yaptığını, bu durumun da yatırımcıların ve yurttaşların Türk Lirası’na olan güvenini kaybetmesine neden olduğunu yazdı.



İstanbul Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan, WSJ’ye verdiği demeçte, “Bu sistemin yarardan çok zararı var. Bu hamle, bankacılık sektörüne yapılan büyük bir gelir aktarımıdır. Bütün bu sorunların hepsi faiz oranlarının artırılmasıyla halledilebilirdi” ifadelerini kullandı.



“MİLYARLARCA DOLAR HARCANDI”



Türk Lirası’nın değer kaybını önlemek amacıyla Borsa İstanbul’un üst üste üç gün işlemleri durdurmak zorunda kaldığını belirten WSJ, yeni sistemi, Türk Lirası’nı istikrara kavuşturmak için Erdoğan tarafından uygulamaya konulan çelişkili politikalar dizisinin bir parçası olarak nitelendirdi.



WSJ, TCMB’nin faiz indirimlerinin tetiklediği bir para krizini durdurmaya çalışarak aralık ayının başından bu yana Türk Lirası’nı desteklemek amacıyla milyarlarca dolar harcadığını hatırlattı.



“SEÇİME KADAR ZAMAN KAZANIYORLAR”



Ekonomistler, enflasyon yükselmeye devam ettikçe yabancı yatırımcıların Türk Lirası’nı ellerinde tutmak istemediğinden bahsederek Türk Lirası’nın değer kaybetmeye devam edeceği tahmininde bulundu.



WSJ’ye konuşan, Japon bankası MUFG para birimi analisti Lee Hardman, “Bu sistem, faiz oranı artışı ismi konulmadan mevduat faiz oranını artırmanın dolaylı bir yolu gibi. Nihayetinde, Türk Lirası’nın değer kaybetmeye devam etmesi uzun vadeli eğilimi gerçekten değiştirmiyor” ifadelerini kullandı.



Ekonomistler, yeni sistemin fazlaca insan tarafından denenmesi halinde, hükümetin mali açıdan zor durumda kalacağı öngörüsünde bulundu. Türk ekonomist Uğur Gürses, “Kur krizini erteleyerek seçimlere kadar biraz zaman kazanmak istiyorlar” dedi.

