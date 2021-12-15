Wall Street Journal'dan dikkat çeken iddia: Veliaht Prens Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan söz istedi
Wall Street Journal, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile neredeyse görüşeceğini yazdı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) fiili lideri El-Nahyan’ın Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkileri iyileştirme çabasının ardından dikkat çeken gelişmeler yaşandı.
ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, Türkiye ile BAE arasında yaşananlar üzerine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Erdoğan için dikkat çeken bir iddia öne sürdü. Gazete, Katar’a giden Erdoğan ve aralarının açık olduğu bilinen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ın neredeyse görüşeceğini fakat programların uyuşmadığını yazdı.
Katar yönetiminin Suudi Arabistan ile Türkiye arasında arabuluculuk yaptığını aktaran gazete, “Katar’ın Suudi Arabistan ve Türkiye’yi bir araya getirme çabalarını yakından bilen kişiler, daha önce görüşmesi hayal bile edilemeyen Selman ve Erdoğan’ın görüşmesi için uğraştığını söyledi. Bu durum da bölgeyi yıllarca bölen gerilimde bir çözüme ulaşılabileceğinin sinyali oldu” dedi.
ERDOĞAN'DAN SÖZ İSTEDİ
Gazete devamında, “Erdoğan ve Selman’ın görüşmesi Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerine zarar veren sorunları arkada bırakmak için bir şans. Bunlar arasında 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı da var. Konuyla ilgili bilgisi olan Suudi ve Katarlı yetkililer, Selman’ın Erdoğan’ın bir daha Kaşıkçı cinayetiyle ilgili konuyu gündeme getirmemesinin sözünü istediğini söyledi. Sayın Erdoğan’ın istediği jeopolitikten ziyade para olabilir. Döviz krizinin pençesindeki Türkiye’de Erdoğan ekonomik dalgıç halatı arıyor” diye belirtti.
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