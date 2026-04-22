Washington-Bağdat hattında kriz: Hem para hem askeri destek durdu

22.04.2026 11:16:00
Dış Haberler Servisi
ABD'de Donald Trump yönetiminin, İran destekli milis gruplara karşı adım atması için Irak’a baskıyı artırdığı öne sürüldü. ABD’nin 500 milyon dolarlık nakit sevkıyatını durdurduğu, bazı askeri eğitim ve güvenlik programlarını da askıya aldığı iddia edildi.

The Wall Street Journal gazetesinin Iraklı ve ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri, Irak petrol satışlarından elde edilen gelir kapsamında gönderilmesi planlanan yaklaşık 500 milyon dolarlık banknot teslimatını bloke etti.

Söz konusu paranın, Federal Reserve Bank of New York nezdindeki hesaplardan aktarılacağı belirtildi.

Haberde, Washington yönetiminin Bağdat’a bazı terörle mücadele ve askeri eğitim programlarının finansmanının da durdurulduğunu bildirdiği aktarıldı.

ABD’nin, milis saldırılarının sona ermesini ve Irak yönetiminin silahlı grupların tasfiyesi yönünde somut adımlar atmasını talep ettiği kaydedildi.

Irak’ta faaliyet gösteren İran’a yakın silahlı gruplar, uzun süredir ABD ile Bağdat arasındaki ilişkilerde gerilim başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

