Washington-Bağdat hattında kriz: Hem para hem askeri destek durdu

Donald Trump yönetiminin, İran destekli milis gruplara karşı adım atması için Irak üzerindeki baskıyı artırdığı öne sürüldü.

İddialara göre Washington, Irak’a yapılacak dolar sevkıyatını durdururken bazı güvenlik işbirliği programlarını da askıya aldı.

The Wall Street Journal gazetesinin Iraklı ve ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri, Irak petrol satışlarından elde edilen gelir kapsamında gönderilmesi planlanan yaklaşık 500 milyon dolarlık banknot teslimatını bloke etti.

Söz konusu paranın, Federal Reserve Bank of New York nezdindeki hesaplardan aktarılacağı belirtildi.

Haberde, Washington yönetiminin Bağdat’a bazı terörle mücadele ve askeri eğitim programlarının finansmanının da durdurulduğunu bildirdiği aktarıldı.

ABD’nin, milis saldırılarının sona ermesini ve Irak yönetiminin silahlı grupların tasfiyesi yönünde somut adımlar atmasını talep ettiği kaydedildi.

Irak’ta faaliyet gösteren İran’a yakın silahlı gruplar, uzun süredir ABD ile Bağdat arasındaki ilişkilerde gerilim başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.