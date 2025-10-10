Washington’da Çinli sevgili krizi: ABD’li diplomat görevden alındı!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, yaptığı yazılı açıklamada, ilgili diplomatın ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından yapılan incelemenin ardından 'dış hizmetten ihraç edildiğini' duyurdu.

Pigott, “Diplomat, Çin Komünist Partisi’yle bağlantıları bilinen bir Çin vatandaşıyla romantik bir ilişki yaşadığını ve bunu gizlediğini itiraf etti,” dedi.

Açıklamada ayrıca, “Bakan Rubio’nun liderliğinde, ulusal güvenliğimizi tehlikeye atan hiçbir personele karşı hoşgörü göstermeme politikamız kararlılıkla sürecektir,” ifadelerine yer verildi.

Bu açıklama, Associated Press (AP) tarafından da doğrulandı.

ABD’li yetkililere göre, söz konusu diplomat Dış Hizmet Subayı statüsünde çalışıyordu ve konumu gereği, Çinli kadınla olan temasını bildirmekle yükümlüydü. Kadının, Çin Komünist Partisi yetkililerinden birinin kızı olduğu iddia edildi.

VİDEO İNTERNETE NASIL SIZDI?

Bakanlık açıklamasında adı geçmezken, olayın merkezindeki kişinin Daniel Choi adlı bir diplomat olduğu, muhafazakâr aktivist James O’Keefe tarafından ifşa edilen görüntülerle ortaya çıktı.

Söz konusu görüntülerde Choi, Çinli bir kadınla samimi şekilde konuşurken görülüyor. O’Keefe, bu videoyu sosyal medya platformu X (eski Twitter) hesabında paylaşarak, “ABD Dışişleri’nde Çin bağlantılı skandal” başlığıyla gündeme taşıdı.

Görevden alınan diplomatın, 2024 yılında altı hafta boyunca bir Çin vatandaşıyla ilişki yaşadığı ve bu ilişkiyi Dışişleri’nden gizleme kararı aldığını ise gizli bir video kaydında itiraf ettiği ifade edildi.

Söz konusu kayıt, O’Keefe tarafından işletilen bir internet sitesinde kamuoyuna ifşa edildi.

İLK KEZ UYGULANAN İHLAL!

Bu ihraç kararı, ABD tarihinde ilk kez “yabancı vatandaşlarla ilişki yasağının” ihlali gerekçesiyle verilen bir disiplin cezası olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu yasa, 2024 yılının sonlarında dönemin ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından yürürlüğe konmuştu.

Yasaya göre, Çin’de görev yapan tüm ABD’li diplomatlar, devlet görevlileri, güvenlik iznine sahip müteahhitler ve aile üyeleri, Çin vatandaşlarıyla her türlü romantik veya özel ilişki kurmaktan men edilmişti.

"ULUSAL GÜVENLİK KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Washington kaynakları, kararın yalnızca bireysel bir ihraç olarak değil, ABD’nin Çin istihbarat faaliyetlerine karşı artan hassasiyetinin göstergesi olarak da okunması gerektiğini belirtiyor.

ABD Dışişleri’nin Daniel Choi’yi görevden uzaklaştırması, Washington’un Çin’le ilişkilerdeki güvenlik kuşkusunu yeni bir seviyeye taşıdı.

Bir diplomatın kişisel ilişkisinin, 'casusluk şüphesiyle' devlet güvenliği meselesine dönüşmesi, iki ülke arasındaki diplomatik tansiyonu yeniden tırmandırabilir.