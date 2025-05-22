Washington’da İsrail Büyükelçiliği çalışanlarına silahlı saldırı: 2 ölü

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X hesabından yaptığı açıklamada, 2 elçilik çalışanının Washington'daki Yahudi Müzesi yakınlarında "anlamsız" bir şekilde öldürüldüğünü belirtti.

Olayın incelendiğini aktaran Noem, "Bu ahlaksız faili adalete teslim edeceğiz" ifadesini kullandı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel de X'ten yaptığı açıklamada, silahlı saldırının FBI'ın Washington Saha Ofisi yakınlarında meydana geldiğini bildirdi.

Olaya müdahale etmek için polisle birlikte çalıştıklarını ifade eden Patel, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, silahlı saldırı hakkında "nefret ve radikalizmin ABD'de yeri olmadığını" ifade ederek, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da X hesabından, silahlı saldırıyı kınayarak "Dualarımız (hayatını kaybedenlerin) sevdikleriyle birlikte" ifadesini kullandı.

Diğer yandan, İsrail’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon X üzerinden, saldırının "anti-semitik terör eylemi" olduğunu iddia ederek, ABD makamlarının saldırının sorumlularına karşı "güçlü bir şekilde" harekete geçmesini istedi.

Basın toplantısında konuşan Washington Metropolitan Polis Şefi Pamela A. Smith de saldırganın 30 yaşındaki Elias Rodriguez olduğunu açıkladı.

Rodriguez'in gözaltına alındığını aktaran Smith, şüphelinin gözaltına alındıktan sonra "Özgür Filistin" diye bağırdığını ifade etti.

Smith, "Geçmişinde onu (Rodriguez'i) radarımıza sokacak herhangi bir şey görmüyoruz" diye konuşarak, terörizmle mücadele görev gücünün FBI ile şüphelinin geçmişini derinlemesine incelemek için çalıştığını belirtti.

FBI Washington Saha Ofisi Direktör Yardımcısı Steve Jensen, saldırıyla ilgili soruşturmada "muhtemel terör bağlantıları" ve saldırının nedeninin "nefret suçu" olup olmadığının inceleneceğini duyurdu.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Dan Bongino da X'ten, şüphelinin Washington polisi tarafından sorgusunun devam ettiğini, ilk belirlemelere göre saldırının "hedefli bir şiddet eylemi" olduğunu kaydetti.