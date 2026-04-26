Washington Hilton’da tarih tekerrür etti: Reagan’dan sonra Trump gecesinde de panik

Aradan 40 yılı aşkın süre geçmesine rağmen, eski ABD Başkanı Ronald Reagan’ın suikast girişiminden sağ kurtulduğu Washington Hilton’da benzer bir panik sahnesi bu kez Başkan Donald Trump’ın katıldığı gecede yaşandı.

Cumartesi akşamı düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği sırasında silah sesleri duyulmasının ardından Trump güvenli bölgeye götürülürken, davetliler masaların altına sığındı.

Washington Hilton, yerel halk arasında zaman zaman “Hinckley Hilton” olarak anılıyor. Bu isim, 30 Mart 1981’de Reagan’a düzenlenen suikast girişimine gönderme yapıyor.

Olayda John Hinckley Jr., Reagan’a altı el ateş açmıştı. Mermilerden biri başkanlık limuzininden sekerek Reagan’ın göğsüne isabet etmiş, dönemin başkanı ağır yaralanmıştı.

Saldırıda Beyaz Saray Sözcüsü James Brady, bir polis memuru ve bir Gizli Servis ajanı da yaralanmıştı.

REAGAN ACİL AMELİYATA ALINMIŞTI

Gizli Servis ajanları Reagan’ı hızla araca bindirerek George Washington Üniversitesi Hastanesi’ne götürmüş, burada acil ameliyata alınan Reagan hayatta kalmıştı.

Hinckley ise olay yerinde yakalanmış, daha sonra akıl hastalığı gerekçesiyle ceza ehliyeti olmadığına karar verilmişti.

Cumartesi gecesi yaşanan son olayda ise Trump’ın ana masada oturduğu sırada silah sesleri duyulduğu, ardından güvenlik güçlerinin salona girdiği aktarıldı.

First Lady Melania Trump’ın da şaşkınlık yaşadığı belirtilirken, salonda “Yere yatın” ve “Aşağı inin” şeklinde uyarılar yapıldı.

Gazeteciler, hükümet yetkilileri ve kabine üyelerinin bir kısmı tahliye edilirken, bazı davetliler korunmak için masaların altına girdi.

GİZLİ SERVİS TRUMP'I KUŞATTI

Kaos sırasında silahlı Gizli Servis ajanları Trump’ın etrafını sararak başkanı hızla salondan çıkardı.

Müzik aniden kesilirken, balo salonunun sessizliğe büründüğü ve güvenlik ekiplerinin alanı kontrol altına aldığı aktarıldı.

Trump, daha sonra Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda yaşananları “özel bir gece” olarak nitelendirdi ve güvenlik güçlerine “harika iş çıkardıkları” için teşekkür etti. Şüphelinin gözaltına alındığını da duyurdu.

Uzun yıllardır Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine ev sahipliği yapan Washington Hilton’un etkinlik sırasında genellikle halka tamamen kapatılmadığı, otel misafirlerinin normal şekilde hareket etmeye devam ettiği belirtildi.

Güvenlik önlemlerinin çoğunlukla balo salonu çevresinde yoğunlaştığı, binanın tamamında ise daha sınırlı kontroller yapıldığı ifade ediliyor.

Geçmişte bu durumun, lobi gibi kamusal alanlarda protestolar ve güvenlik ihlallerine yol açtığı da kaydediliyor.