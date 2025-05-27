Washington-Moskova hattı yine gerildi: ‘Putin, Trump’ı hayal kırıklığına uğrattı’

Kremlin lideri Vladimir Putin’den ‘masum insanları öldürdüğü için ondan memnun değilim’ diyerek bahseden ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar uygulamayı “kesinlikle” düşüneceğini dile getirdi. Washington-Moskova hattında Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında yumuşama ve yakınlaşma yorumları gündemdeyken Trump’ın belirsiz açıklamaları süreci zorlaştırıyor. ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise önceki günkü açıklamasında “Batı’nın bir asır önce haritalar, mandalar, çizilmiş sınırlar ve yabancı yönetimler dayatarak” yaptığı hataları yeniden yapmayacağını söyleyerek Suriye’e özelinde mesajlar verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise dünkü Rusya ziyaretinde Rus lider Putin, Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski ve Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin ile bir araya geldi. Bugün ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek olan Fidan’ın, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki olası barış sürecine desteğini yinelemesi bekleniyor.

‘İSTANBUL’A GELMESİNİ ÇOK İSTEDİ’

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Trump’ın ikinci başkanlık döneminde değişen Amerikan dış politikasını ve Türkiye’nin bu bağlamdaki yerine ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulundu. Putin’in Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki adımlarının Trump üzerinde “hayal kırıklığı” yarattığını belirten Bağcı, “Trump, Putin’in İstanbul’a gelmesini çok istedi, onu çok bekledi. Müzakere sürecinin Zelenski ile yapılmasını düşündü. Batıda ve hatta tüm dünyada beklenti yarattı ancak onu getiremedi. Bu, Trump’ın Putin üzerinde hayal kırıklığı yaşamasına ve Avrupa-Transatlantik ilişkilerine daha fazla yönelmesine sebep oldu” dedi.

‘GÜVENLİK MİMARİSİ ŞÜPHELİ’

ABD’nin Avrupa’dan çoğu konuda uzaklaştığı ve Avrupa’nın kendi güvenlik mimarisini kurma yolunda olduğun fikrinin değiştiğini dile getiren Bağcı, “Bunun olmayacağı kesinleşti. ABD, Avrupa ile devam edecek. Hem değerler birliği hem de askeri birlik anlamında. Avrupa’nın hala kendi güvenlik mimarisini kurup kurmaması şüpheli. ABD’nin Avrupa’dan ayrılması zor” diye konuştu.

‘DENGELER DEĞİŞEBİLİR’

Şu an ‘moral’ olarak kazanan kişinin Ukrayna lideri Volodimir Zelenski olduğuna işaret eden Bağcı, “Trump’ın konuşma tarzı bu. Rusya-Ukrayna savaşını 24 saat içinde çözerim dedi, çözemedi. Washington-Moskova yakınlaşması sekteye uğradı” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerine ileride de ‘mekan sunabileceğini’ söyleyen Bağcı, Türkiye’nin hala bu konu için en önemli seçenek olduğunu vurguladı. Büyükelçi Barrack’ın açıklamalarını da yorumlayan Bağcı, ABD’nin bölgede Batı tipi 19. yüzyıl politikası gütmeyeceğinin kesin olduğunu ancak Suriye-ABD bağının ‘konuya göre ittifak’ olduğunu, ileride dengelerin değişebileceğini bildirdi.