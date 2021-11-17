Washington-Pekin arasında tansiyonu düşürme görüşmesi
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden arasında videokonferans yoluyla yaklaşık 3.5 saat süren bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede, tansiyonun düşürülmesi yönünde çaba gösterildi.
Washington-Pekin arasındaki kriz başlıkları önceki gün iki ülke lideri tarafından ele alındı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden’ın videokonferans yoluyla yaklaşık 3.5 saat süren görüşmesinde, taraflar arasındaki sorunların çözümüne ilişkin net ilerleme kaydedilmediği ancak tansiyonun düşürülmesi çabasının olduğu yorumları yapıldı.
Beyaz Saray, Tayvan’a işaretle “tek Çin” politikasına bağlı kalacakları mesajının yinelediğini duyurdu. Ancak “Tayvan’ın statüsünü tek taraflı değiştirmeye” yönelik girişimleri reddettiği de” vurgulandı. Biden’ın özellikle Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki insan hakları ihlallerine, Hong Kong’daki eylemlerin bastırılmasına ilişkin kaygıyı belirttiği aktarıldı.
Çin devlet medyasında yer alan haberlere göre ise Şi, “İlişkilerinin rotadan çıkmasını engellemek için her iki tarafın da yapıcı bir tutum benimsemesi” çağrısı yaptı. Görüş ayrılıklarının normal olduğunu vurgulayan Şi’nin, “Çin doğal olarak egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma menfaatlarını korumak zorundadır” dediği bildirildi.
Video Haberler
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
En Çok Okunan Haberler
- Doğa Rutkay kaza geçirdi
- İşte AKP'nin Erdoğan seçilmezse planı
- Bakan Elvan konuştu dolar ve euro fırladı
- Bahçeli'den Erdoğan açıklaması
- İmkanınız varsa şimdi alın çağrısı yapıldı
- Gökhan Özoğuz'dan, Erdoğan'ın sözlerine cevap
- Erdoğan ile Davutoğlu'nun kavgasını anlattı
- Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert yanıt
- Tahmin verildi: Merkez Bankası'nın kararı ne olacak?
- Erdoğan'ın o sözlerinin altında ne var?