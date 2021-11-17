Washington-Pekin arasında tansiyonu düşürme görüşmesi

17 Kasım 2021 Çarşamba, 04:00

Washington-Pekin arasındaki kriz başlıkları önceki gün iki ülke lideri tarafından ele alındı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden’ın videokonferans yoluyla yaklaşık 3.5 saat süren görüşmesinde, taraflar arasındaki sorunların çözümüne ilişkin net ilerleme kaydedilmediği ancak tansiyonun düşürülmesi çabasının olduğu yorumları yapıldı.

Beyaz Saray, Tayvan’a işaretle “tek Çin” politikasına bağlı kalacakları mesajının yinelediğini duyurdu. Ancak “Tayvan’ın statüsünü tek taraflı değiştirmeye” yönelik girişimleri reddettiği de” vurgulandı. Biden’ın özellikle Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki insan hakları ihlallerine, Hong Kong’daki eylemlerin bastırılmasına ilişkin kaygıyı belirttiği aktarıldı.

Çin devlet medyasında yer alan haberlere göre ise Şi, “İlişkilerinin rotadan çıkmasını engellemek için her iki tarafın da yapıcı bir tutum benimsemesi” çağrısı yaptı. Görüş ayrılıklarının normal olduğunu vurgulayan Şi’nin, “Çin doğal olarak egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma menfaatlarını korumak zorundadır” dediği bildirildi.