Washington Post’tan seçim vurgusu: Türk ekonomisi o zamana kadar...

27 Aralık 2021 Pazartesi, 11:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni sistem sonrası Türk Lirası’ndaki dalgalanma devam ederken Washington Post, Türk ekonomisini mercek altına aldı.

Yapılan analizde, Türk ekonomisinin, Latin Amerika ülkelerinde görülen hiperenflasyon ve Ortadoğu’daki adam kayırmacılığı arasında sıkıştığı belirtilirken “Sorunun merkezinde, Erdoğan’ın gelişmiş bir küresel ekonomiyi alıp devlet kurumlarını kişiselleştirilmiş yönetimle değiştirerek bir emirlik gibi yönetme girişimi yer alıyor” ifadeleri kullanıldı.



Washington Post, Erdoğan’ın ulusal ekonomi üzerinde adeta bir deney yaptığına değinirken tüm yapılan hamlelerin siyasi ve ekonomik olarak sürdürülemez olduğuna dikkat çekti.



"ELİNDEKİ GÜCÜ PEKİŞTİRDİ"

Erdoğan’ın her başarısızlığında dini kullandığından bahseden Washington Post, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faizleri düşürmesini isterken dini kitaptan alıntılar yaptığını okuyucularına aktardı.



Analizde, Erdoğan hükümetinin, yatırım ortamını yok ederek ekonomiyi paramparça ettiği belirtilirken, “Türkiye, sermaye ve yatırımcı güveni kaybı nedeniyle 2013’ten bu yana Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’nın (GSYİH) dörtte birini kaybetmiş görünüyor” ifadeleri yer aldı.



Washington Post, Türk ekonomisindeki düşüşün hükümetin söylediği gibi “dış güçlere” dayanmadığını ya da Erdoğan’ı devirmek için kurulan bir komplonun sonucu olmadığını vurguladı. Post, “Bu bir yönetim sonucudur. Gerçek bir kontrol ve dengenin olmadığı yarı otoriter başkanlık sistemine geçiş, Türk diktatörün elindeki gücü pekiştirdi” ifadelerini kullandı.



“2023 YILINDAKİ SEÇİMLERE KADAR...”



Erdoğan ekonomisinin görevlendirme konusunda her zaman yeterlilikten çok bağlılığa değer verdiğini belirten analizde, hiçbir bakanın ne kadar sadık olursa olsun bu işi başaramayacağı öngörüsü yapıldı.



Erdoğan’ın ekonomideki yeni sistemine de değinen Washington Post, “Erdoğan’ın yeni planının enflasyonu düşürmesi veya yatırımcının güvenini geri kazanması pek olası değil. Daha da kötüsü, Türkiye’nin zaten azalan devlet hazinesini de tüketecektir” ifadelerini kullandı.



Muhalefetin anketlerde öne geçtiği ve seçim konusunda daha motive olduğu belirtilen analizde, Türk ekonomisinin toparlanmak için 2023 yılındaki seçimlere kadar bekleyemeyeceği tahmini yapıldı.



GELENEKSEL EKONOMİ YÖNETİMİ



Washington Post, modern bir ekonominin 7. yüzyıldan kalma komplo teorileri ile yönetilemeyeceğini vurgularken etkili bir ekonomi yönetiminde kişilerin duymak istemeyeceği şeyleri söylese bile uzmanlar ile çalışılması gerektiği belirtildi.



Analizde, Erdoğan’ın etrafındaki bilgili ekonomistleri ve bürokratları uzaklaştırdığı bunun yerine Türkiye’nin daha geleneksel ekonomi yönetimine ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

