WhatsApp'tan yeni özellik: Telefon kapalıyken bile kullanılabilecek

05 Kasım 2021 Cuma, 16:07

Dünya üzerinde 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2016 yılında WhatsApp Web’i de yayınlamıştı. WhatsApp’ı internet tarayıcınızdan kullanmanızı sağlayan bu uygulamanın en büyük eksiğiyse yalnızca telefonunuz internete bağlı olduğunda kullanılabiliyor olmasıydı.

WhatsApp Web, telefonunuz çevrimdışıyken hiçbir şekilde kullanılamıyordu. Fakat WhatsApp Web’te bir süredir test edilen telefonunuz çevrimdışıyken de mesajlaşabilme özelliği en sonunda bugün yayınlandı. Yeni özellikle birlikte WhatsApp Web, artık telefonunuz internete bağlı olmasa ve hatta açık olmasa bile kullanılabilecek.

FARKLI OLMAYACAK

Webtekno'da yayınlanan habere göre, WhatsApp Web için yayınlanan yeni güncellemeyle WhatsApp Web, telefonunuzdaki WhatsApp’tan farklı olmayacak.

Artık tarayıcınızda web.whatsapp.com üzerinden ya da WhatsApp Web Mac ya da Windows uygulamaları üzerinden mesajlaşma yapabileceksiniz. Ancak WhatsApp Web'i telefondan bağımsız bir şekilde kullanabilmek için hala telefondan QR kod okutarak ilk giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım. Bu arada; WhatsApp Web, görüntülü ve sesli görüşme özelliklerine de sahip durumda.