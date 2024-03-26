WikiLeaks kurucusu Assange’ın İngiltere’den ABD’ye iadesi askıya alındı

İngiltere’de tutuklu bulunan WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iadesine ilişkin davada Londra Yüksek Mahkemesi, ABD’nin Assange’ın ölüm cezasına çarptırılmayacağına dair güvence vermesi gerektiğine karar vererek, Assange’ı iadesini şimdilik askıya aldı.

İHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 19:14
WikiLeaks kurucusu Assange’ın İngiltere’den ABD’ye iadesi askıya alındı
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ABD’nin Irak ve Afganistan’da işlediği suçlara ilişkin çok sayıda gizli belgeyi yayımlayan İngiltere’de tutuklu bulunan WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’a Londra Yüksek Mahkemesi’nde sevindiren haber geldi.

Assange’ın ABD’ye iadesine ilişkin davasında Mahkeme, ABD’nin Assange’ın ölüm cezasına çarptırılmayacağına dair güvence vermesi gerektiğine karar vererek, Assange’ı iadesini şimdilik askıya aldı. Mahkeme, ABD makamlarına Assange’ın ölüm cezasına çarptırılmayacağına dair güvence vermesi için 16 Nisan’a kadar süre verdi.

Assange’ın avukatları, duruşmada, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın 2010 yılında WikiLeaks kurucusu hakkında söylediği "Bence idam cezası gibi bir şey olmalı" şeklindeki açıklamasını gündeme getirdiler.
ABD, 52 yaşındaki Assange’ı gizli belgeleri yayınlaması nedeniyle hepsi Casusluk Yasası kapsamında olmak üzere 18 suçtan yargılamak istiyor.


Assange’ın ABD’ye iadesi hakkındaki davada bir sonraki duruşma 20 Mayıs’ta yapılacak.

ASSANGE’IN 2021 YILINDA ABD’YE İADESİNE HÜKMEDİLMİŞTİ


Assange’ın kurucusu olduğu internet sitesi WikiLeaks ABD’nin Irak ve Afganistan’da işlediği suçlara dair belgeleri 2010 yılında yayımlamıştı. ABD’nin casuslukla suçladığı ve iadesini talep ettiği Assange ise 2012 yılında Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’ne sığınmıştı. 2019’da buradan çıkarılarak gözaltına alınan Assange, kefaletle tahliye şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yüksek Mahkeme 2021 yılında Assange’ın ABD’ye iade edilebileceğine hükmederken, Assange’ın avukatları 2022’de karara itiraz etmişti.


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