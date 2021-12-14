Erdoğan'ın hemşehrilerinden WSJ'ye isyan: 'Kuyunun dibindeyiz!'

14 Aralık 2021 Salı, 13:07

ABD basınının amiral gemilerinden Wall Street Journal, Türk Lirası’nda son dönemde yaşanan değer kaybının, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verilen desteğe olan etkisini analiz ettiği kapsamlı bir analiz yayınladı.

"Türk Lirası düşerken, Erdoğan'a yönelik destek kendi memleketinde bile dibe vurdu" başlığını taşıyan analizde, “Erdoğan'ın memleketinin sakinleri gıda, benzin ve ilaç fiyatlarını artıran ekonomik krizin ortasında, şehrin en tanınmış evladının liderliğini sorguluyor” yorumuna yer verildi.

Analizde ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“Kamuoyu yoklamalarına göre kriz, yaklaşık 20 senedir Erdoğan'ın güç üssünü oluşturan, ancak bugün aleyhine dönen yoksul ve orta sınıf Türkler arasında öfkeye yol açtı. Dövizdeki çöküş özellikle Rize'yi sert vurdu. Artan gübre ve hammadde maliyetleri bölgenin ana ürünü ve ekonomisinin can damarı olan çay tarımının altını oydu. Bölge sakinleri ve siyasi gözlemciler, Erdoğan AKP'sinin, Erdoğan ile olan bağlantısıyla övünen bir şehirde bile kamuoyu desteğini yitirmeye başladığını söylüyor.”

"SEÇİLEMEYECEĞİNİZDEN KORKMUYOR MUSUNUZ?"

"AKP'lilere soruyorum, seçilemeyeceğinizden korkmuyor musunuz?" diyen Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç WSJ’ye demecinde, "Burada halk ve çay üreticileri acı çekiyor. Cumhurbaşkanı Rizeli olduğu için bugüne kadar insanlar hep AKP'ye oy verdi ancak o yıllarda bu kadar acı çekmediler. Son iki yıl yurttaşlar için çok kötü geçti” dedi.

Haberde ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Ekonomistler, Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarının büyük ölçüde Erdoğan'ın politikalarının bir sonucu olduğunu söylüyor. Kendisiyle aynı fikirde olmayan bir dizi üst düzey yetkiliyi görevden aldı. Merkez bankaları normalde enflasyonu kontrol etmek için faiz oranlarını yükseltir. Türkiye'de enflasyon artışı kasım ayında resmi rakamlara göre yüzde 21'in üzerinde gerçekleşti. Erdoğan'ın stratejisi, yalnızca kasım ayında değerinin yaklaşık yüzde 30'unu kaybeden TL'de baş döndürücü bir düşüşe yol açtı.”

“ HÜKÜMETE KARŞI HOŞNUTSUZLUĞU KÖRÜKLEDİ"

“Para biriminin çöküşü, ülke genelindeki şehirlerde protestolara yol açtı” ifadelerine yer verilen analizde, “[Ekonomik durum] Türkiye genelinde hükümete karşı hoşnutsuzluğu körükledi. Erdoğan'ın fotoğrafının her yerde olduğu Rize gibi muhafazakar, milliyetçi eğilimli bir şehirde bile ekonomik kriz, insanların üzerinde baskı kuruyor” ifadeleri kullanıldı.

Rize yakınlarındaki çay çiftliği enflasyondan dolayı yara alan bir yurttaş WSJ'ye demecinde, "Kuyunun dibindeyiz. Satın alma gücümüz kalmadı. Gübre maliyeti bu yıl yüzde 33 arttı ve işçilik maliyetleri iki katına çıktı. Bu hükümetten kurtulacak herkese oy vereceğim" diye konuştu.

WSJ, “Erdoğan, Rize'de bölgeyle olan kişisel bağlantısına ve hükümetin cömertliğiyle şehrin ekonomisine yardım etme geçmişine güveniyor olabilir. Şehrin hemen dışında, Karadeniz boyunca büyük bir yeni havalimanı inşa ediyor. İktidar partisinin anketlerde kaybettiği destek, muhalefet arasında, Erdoğan'ı ve hükümetini ilk kez tahttan indirebilecekleri yönündeki iyimserliği körüklüyor” yorumunu yaptı.

Haberde son olarak, “Muhalefet, kendisini Erdoğan'ı yenmeye adamış altı partili bir ittifak kurdu ve üstelik, Cumhurbaşkanından ayrılan eski AKP yetkilileri tarafından yönetilen iki yeni partiden de yararlanmaya hazırlar” yorumuna yer verildi.